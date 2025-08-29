Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast d'Odessa
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
7
Lymanka
3
10 propriétés total trouvé
Maison dans Odessa, Ukraine
Maison
Odessa, Ukraine
Surface 222 m²
Nombre d'étages 2
Confort, autonomie, maison moderne pour la vie. Domaine: 1 étage - 147 m 2 2 étages (mandard…
$429,000
par mois
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 5 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 5 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 210 m²
Sol 1/2
27938. Belle maison moderne à Sauvignon Louez une belle et moderne maison dans un coin calme…
$1,500
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 136 m²
Sol 1/2
14992 Louez une grande maison luxueuse dans le quartier Primorsky. Convient pour un séjour c…
$1,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 8 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 8 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 8
Surface 540 m²
Sol 1/3
28430. Louer une maison de luxe de 3 étages à Arcadia 540 m2 sur 4 niveaux Sous-sol - salle …
$10,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 450 m²
Sol 1/1
27953. Louer une maison au 12 Fontana, point de repère - restaurant Ryba Coopérative fermée…
$8,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 380 m²
Sol 1/2
27935. Luxueuse demeure au 11 rue Fontana. Magnifique maison sur 3 niveaux, superficie total…
$3,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 150 m²
Sol 1/2
30775. Loue une maison à étage avec terrasse à Sauvignon-2. Superficie totale 155 m² La cou…
$1,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 5 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 650 m²
Sol 1/3
27952. Nous vous proposons une maison de 650 m2 avec rénovation design. Maison à 3 étages 4 …
$10,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 300 m²
Sol 1/4
27939. Maison à la 9ème station de Bolshoy Fontan 300 mètres Éclairage ininterrompu. Charge …
$3,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 350 m²
Sol 1/1
27940. Louer une maison au 10 Fontana Rénovation de haute qualité 3 étages 5 salons Il y a …
$2,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
