Maisons à vendre en Nerubajska silska gromada, Ukraine

31 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 110 m²
Sol 1/2
$52,500
Maison 2 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 2 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 97 m²
Sol 1/2
$70,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Sol 1/1
$90,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 118 m²
Sol 1/2
$76,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 140 m²
Sol 1/1
$30,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 180 m²
Sol 1/3
$85,000
Maison 8 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 8 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 8
Surface 320 m²
Sol 1/2
$130,000
Maison 7 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 7 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 170 m²
Sol 1/2
$135,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Sol 1/1
$110,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 130 m²
Sol 1/2
$76,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 90 m²
Sol 1/1
$57,000
Maison 3 chambres dans Velyka Balka, Ukraine
Maison 3 chambres
Velyka Balka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Sol 1/1
$95,000
Maison 4 chambres dans Altestove, Ukraine
Maison 4 chambres
Altestove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
Sol 1/2
$26,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 115 m²
Sol 1/2
$85,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
Sol 1/2
$38,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 130 m²
Sol 1/2
$62,000
Maison 2 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 2 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 97 m²
Sol 1/2
$75,000
Maison 3 chambres dans Altestove, Ukraine
Maison 3 chambres
Altestove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 55 m²
Sol 1/2
8936. . . Nous vous proposons à la vente 2 - x maison à Altestovo. La superficie totale de 5…
$13,500
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 126 m²
Sol 1/2
$50,000
Maison 5 chambres dans Altestove, Ukraine
Maison 5 chambres
Altestove, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 230 m²
Sol 1/3
23 000. Je vendrai une maison de 3 étages près de la ville dans le silence de la zone boisée…
$390,000
Maison 2 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 2 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 120 m²
Sol 1/1
24572 Je vendrai une nouvelle maison de 2 étages à 20 minutes en voiture d'Odessa. Surface t…
$67,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 56 m²
Sol 1/1
24862 Je vendrai la maison dans la rue. Superficie totale de 56 m2. État résidentiel, mais a…
$23,000
Maison 4 chambres dans Altestove, Ukraine
Maison 4 chambres
Altestove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 150 m²
Sol 1/3
Numéro 5704 Nous vous proposons à la vente 3 - x une maison de étages près de l'estuaire. La…
$50,000
Maison 12 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 12 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 12
Surface 520 m²
Sol 1/2
26545 Je vendrai une maison de 2 étages dans la rue. Superficie totale de 520 m2. Prévue pou…
$179,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 151 m²
Sol 1/2
15058 Vente d'une maison de 2 étages dans le village de Nerubaskoe. La mer est à proximité e…
$35,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 122 m²
Sol 1/2
22562 Nouvelle maison de 2 étages à vendre, 2023 ans de construction. Surface totale de 122 …
$100,000
Maison 4 chambres dans Altestove, Ukraine
Maison 4 chambres
Altestove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
Sol 1/1
15494 Je vendrai une maison confortable sur les rives de l'estuaire de Hajibey et près de la…
$45,000
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 180 m²
Sol 1/2
22100 Nouvelle maison extraordinaire dans la région de NATI / Nerubayskoe. La maison a été c…
$80,000
Maison 5 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 5 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 158 m²
Sol 1/2
12986 Une maison de deux étages en p. est offerte à la vente. Nerubésky. La cour est bordée …
$170,000
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 180 m²
Sol 1/2
24606 Je vendrai une maison de deux étages dans le centre de Nerubaysky. La maison est const…
$100,000
