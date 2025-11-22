Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Kyiv
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Kyiv, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Kyiv, Ukraine
Maison 4 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 263 m²
$375,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison de ville 5 chambres dans Kyiv, Ukraine
Maison de ville 5 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 116 m²
Nombre d'étages 3
Sans % ! Vente de maisons de ville modernes dans le complexe "Elwood Townhouse" avec un terr…
$78,300
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kyiv, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller