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Maisons à vendre en Krasnosilska silska gromada, Ukraine

12 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 3 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 170 m²
Sol 1/2
13208 Je vendrai la maison avec une nouvelle rénovation. La maison est équipée de l'équipeme…
$195,000
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Maison 5 chambres dans Krasnosilka, Ukraine
Maison 5 chambres
Krasnosilka, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 120 m²
Sol 1/2
36550 Je vendrai une maison d'un bois de pin avec vue sur l'estuaire de Kuyalnitsky La super…
$50,000
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Maison 6 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 6 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 325 m²
Sol 1/2
13509 Je vendrai une luxueuse maison de 2 étages sur un terrain de 15 acres. 1 étage: couloi…
$200,000
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AuraAura
Maison 6 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 6 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 169 m²
Sol 1/2
37641 Selling a 2-storey house in Korsuntsy. House with a total area of ​​169 sq.m. , built…
$74,000
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Maison 3 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 1/2
17780. En vente Maison de ville de 3 étages sur la rue. Paulovsky La superficie totale de la…
$56,000
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Maison 3 chambres dans Ivanove, Ukraine
Maison 3 chambres
Ivanove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 1/1
25485. Je vends la maison. Ivanovo. Surface totale de 80 m2. État de vie. Les fenêtres ont é…
$35,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison 2 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 2 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 1/1
30963 A house for sale in the village of Korsuntsi in a residential condition. An ideal opti…
$25,000
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Maison 3 chambres dans Ivanove, Ukraine
Maison 3 chambres
Ivanove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 49 m²
Sol 1/1
25439. Je vends la capitale. Ivanovo. Surface totale de 49 m2. Prévu pour 3 chambres avec vé…
$22,500
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Maison 6 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 6 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 160 m²
Sol 1/2
14415 Je vendrai une maison de 2 étages avec des réparations et des meubles dans le pos. Kor…
$80,000
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Maison 3 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 3 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Sol 1/1
$40,000
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Maison 3 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 1/3
20367 En vente Maison de ville de 3 étages avec grenier sur Kotovsky La superficie totale de…
$65,000
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Maison 3 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 1/2
$55,000
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Caractéristiques des propriétés en Krasnosilska silska gromada, Ukraine

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