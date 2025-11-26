Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Krasnosilska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Krasnosilska silska gromada, Ukraine

19 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 68 m²
Sol 10/12
$47,000
Fermer
Appartement 2 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/12
$38,500
Fermer
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 25 m²
Sol 10/13
25235. Vends un appartement T1 dans un immeuble neuf du village. Kotovsky. Situé à l'étage i…
$26,000
Nicole
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Sol 5/13
23191. Vente d'un appartement dans le complexe résidentiel Nouvelle Europe. Superficie total…
$22,000
Appartement 3 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 93 m²
Sol 1/14
20303 Vente d'un appartement de trois pièces dans la rue. École du village de Kotovskogo. L…
$51,000
Appartement 2 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 29 m²
Sol 1/1
19762 Appartement de 2 pièces dans le village de Kotovskogo. Maison forte bien entretenue. D…
$21,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 2/12
30039 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Nouvelle Europe. Deuxième …
$27,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 23 m²
Sol 3/3
29948 Vente d'un appartement dans le complexe résidentiel Yaspis. Appartement lumineux avec …
$20,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 3/12
29691. Vente d'un appartement 1 pièce dans un complexe résidentiel moderne Nouvelle Europe. …
$30,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 32 m²
Sol 8/12
24886 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Nouvelle Europe. Apparteme…
$26,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Sol 5/12
27803. Vente d'un appartement dans le complexe résidentiel Nouvelle Europe. Superficie tota…
$19,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
Sol 7/13
30730. Selling a one-room apartment in the New Europe residential complex Total area 36 sq.m…
$23,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 3/16
23761 Vente d'un appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel Nouvelle Europe. Situé…
$25,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 3/3
29794 Vente d'un T1 dans la résidence Jaspis. Superficie totale 39 m² L'appartement est équi…
$34,900
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Sol 2/12
20604. Vente d'un appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel "Nouvelle Europe". Du…
$22,700
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 48 m²
Sol 10/12
22890 Je vais vendre un T1 dans un immeuble neuf en brique du complexe résidentiel Yantarny …
$42,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 3/10
24853 Vente d'un appartement 1 pièce dans la résidence Yantarny. Situé dans une maison neuve…
$37,000
Appartement 1 chambre dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 8/11
19636 A vendre est un appartement 1 pièce avec rénovation de qualité européenne dans le comp…
$39,500
Appartement 2 chambres dans Ilichanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Ilichanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 12/13
$27,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Krasnosilska silska gromada, Ukraine

