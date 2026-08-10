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Maisons à vendre en Ivano Frankivsk Urban Hromada, Ukraine

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Maison dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Maison
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 540 m²
Une maison élégante dans un quartier confortable d'Ivanov-Frankika Supposé pour vendre une …
$766,028
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Maison dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Maison
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 400 m²
Je vendrai des clubs d'histoires 3x à une copie du parc Shenchenko. La largeur du mur: deux…
$399,999
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