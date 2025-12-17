Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Fontanska silska gromada, Ukraine

55 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Sol 3/10
3 appartements dans le nouveau complexe de briques Fontaine Park. La maison est louée et occ…
$130,000
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 48 m²
Sol 1/10
16329. I will sell a one-room apartment in LCD Fountain Park. The total area of 48 sq.m. The…
$36,000
Appartement 3 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 67 m²
Sol 5/10
29165. Vente d'un appartement de trois pièces dans le complexe résidentiel Fontanka City. Vu…
$55,000
Sky ApartmentsSky Apartments
Appartement 3 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 90 m²
Sol 5/5
13286 On sale three-room apartment by the sea. The total area of 90 sq.m. House built of re…
$45,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 45 m²
Sol 7/10
30734 Selling a 1-room apartment in the residential complex Gardens of the Riviera The apart…
$28,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 6/8
29189. Vente d'un appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel Riviera Gardens. Sup…
$23,000
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 7/10
19990 Vente d'un appartement d'une pièce dans le Complexe Résidentiel Fountain Park. La sup…
$34,500
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 2/9
24486 Vente d'un appartement T1 dans la résidence Riviera Gardens. Sol confortable. Superfic…
$26,500
Appartement 2 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 94 m²
Sol 2/10
$84,999
CultureCulture
Appartement 3 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 88 m²
Sol 7/21
23443 Je vends un appartement de 3 pièces dans le complexe résidentiel du quartier Avtorsky.…
$65,000
Appartement 2 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 100 m²
Sol 1/2
25607.. A vendre maison de ville de 2 étages dans un complexe résidentiel d'élite. Brique, s…
$105,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 45 m²
Sol 3/11
13364 On sale one-room apartment with repair, furniture and appliances in the residential co…
$54,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 23 m²
Sol 2/11
11605 Selling a smart apartment. The condition from the builders. Metal-plastic windows with…
$17,500
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 2/10
20798 Vente d'un appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel Park Fontanov. L'appar…
$44,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 9/11
22759 A vendre est un appartement d'une pièce dans le complexe résidentiel Avtorsky Fontanka…
$55,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 37 m²
Sol 5/10
30212 Appartement d'une pièce dans un immeuble loué du complexe résidentiel Park Fontanov. …
$36,700
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 4/20
20763 Un appartement d'une pièce est à vendre dans le complexe résidentiel Riviera de la Mer…
$27,500
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 4/9
21562. Appartement 1 pièce à vendre dans le complexe résidentiel "Riviera Gardens". Superfi…
$31,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 65 m²
Sol 9/9
20168 Vente d'un T1 double face dans un immeuble neuf de la résidence Riviera Garden. Superf…
$55,000
Appartement 3 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 170 m²
Sol 1/2
25329...Maison de ville à vendre sur la première Fontanka de la région de la Riviera. Côté m…
$140,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 3/12
28689 Vente d'un appartement T1 dans la résidence Riviera Gardens. Superficie totale 44 m² …
$22,999
Appartement 2 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 77 m²
Sol 8/16
27006 Vente d'un appartement de 2 pièces dans le nouveau complexe résidentiel du quartier Av…
$65,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 9/9
29132. Vente d'un appartement T1 dans la résidence Riviera City. Les fenêtres donnent sur la…
$38,000
Appartement 2 chambres dans Fontanka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 48 m²
Sol 3/7
26999. Vente d'un appartement de 2 pièces avec vue mer dans la résidence Quartier des Auteur…
$78,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 54 m²
Sol 10/11
11825 For sale a new apartment in a new house in the Fontanka. The area of the apartment is …
$50,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 10/10
26619 Vente d'un T1 dans un immeuble en brique du complexe résidentiel Forrest. Superficie t…
$39,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 11/21
$40,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 5/7
27415. Vente d'un spacieux T1 dans le complexe résidentiel Quartier des Auteurs. Superficie …
$41,000
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 7/10
$33,500
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Sol 3/12
30929.30929. Selling a 1-room apartment in the Riviera Gardens residential complex. Total ar…
$33,200
Caractéristiques des propriétés en Fontanska silska gromada, Ukraine

