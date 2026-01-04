Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Dalnicka silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Dalnicka silska gromada, Ukraine

10 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Sanzhiika, Ukraine
Maison 3 chambres
Sanzhiika, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Pourquoi avez-vous fait ça ? Nous offrons une maison en briques de 200 mètres carrés dans u…
$115,000
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Dobrooleksandrivka, Ukraine
Maison 6 chambres
Dobrooleksandrivka, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 186 m²
Sol 1/2
30023. A vendre est une capitale de 2 étages construite avec l'utilisation de technologies e…
$95,000
Laisser une demande
Maison 11 chambres dans Sanzhiika, Ukraine
Maison 11 chambres
Sanzhiika, Ukraine
Nombre de pièces 11
Surface 700 m²
Sol 1/3
15897 Selling a 3-storey house near the sea on a plot of 20 acres. The house is equipped wit…
$600,000
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Maison 3 chambres dans Novohradkivka, Ukraine
Maison 3 chambres
Novohradkivka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 69 m²
Sol 1/1
30668. Je vendrai une maison à Novogradkovka. Superficie totale de 69 m2. Prévue pour 3 cham…
$20,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Novohradkivka, Ukraine
Maison 3 chambres
Novohradkivka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 1/1
29734. Selling two houses on the street. Lesnaya. In the first house: three separate rooms, …
$30,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sanzhiika, Ukraine
Maison 5 chambres
Sanzhiika, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 145 m²
Sol 1/2
19502 Vente d'une maison de 2 étages avec rénovation et électroménager de qualité européenne…
$135,000
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Maison 5 chambres dans Sanzhiika, Ukraine
Maison 5 chambres
Sanzhiika, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 330 m²
Sol 1/2
10142. . . We offer for sale a new 2 - floor house in the village. Sanjayka near the sea. Th…
$300,000
Laisser une demande
Maison 12 chambres dans Sanzhiika, Ukraine
Maison 12 chambres
Sanzhiika, Ukraine
Nombre de pièces 12
Surface 1 000 m²
Sol 1/3
15875 I will sell a 3-storey house with repairs on a plot of 23 acres. A house without repa…
$200,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Hrybivka, Ukraine
Maison 4 chambres
Hrybivka, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 380 m²
Sol 1/2
15143 For sale a two-story house in Mushroom. The total area of 380 square meters. 60 acre p…
$439,000
Laisser une demande
VernaVerna
Maison 3 chambres dans Roksolany, Ukraine
Maison 3 chambres
Roksolany, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 196 m²
Sol 1/2
29710. Vente d'une maison de 2 étages en première ligne de l'estuaire. Superficie totale 196…
$37,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Dalnicka silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller