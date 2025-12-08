Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Avangardivska selisna gromada, Ukraine

40 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3648. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Maison 4 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 4 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 330 m²
Sol 1/3
14828 I will sell a 3-story house without repair on a plot of 6 hectares. A house without a …
$85,000
Maison 3 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 3 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 250 m²
Sol 1/2
№ 2587. . Selling 2 - x floor house in the "Good" World Cup on ul. Zvezdnaya. The total are…
$245,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3642. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3637. . . We offer for sale a spacious two-story house only in 7 km. from the city of Odes…
$50,000
Maison 5 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 5 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 165 m²
Nombre d'étages 2
Pourquoi l'autre porte sortirait avec la vieille à l'hôpital ? Il s'agit d'une maison commu…
$172,000
Maison 4 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 4 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 140 m²
Sol 1/1
15860 I will sell a house with a 4 acre parcel in Avantgard. House without repair, which wil…
$145,000
Maison 4 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 4 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 138 m²
Sol 1/2
16089 On sale is a house in Sukh Liman. The house is built according to modern standards. Mo…
$65,000
Maison 6 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 6 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 185 m²
Sol 1/2
14857 Sale of a two-story house with repairs in the Malinovsky district. The house is equipp…
$150,000
Maison 5 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 5 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
Sol 1/2
20671 Je vendrai une maison à Prilimanskoye. Deux maisons résidentielles entièrement autonom…
$100,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3644. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Maison 7 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 7 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 433 m²
Sol 1/2
16070 We offer for sale a house on the Vanguard. Two residential floors and a basement ( bil…
$200,000
Maison 5 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 5 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 100 m²
Sol 1/1
21783 Vente de deux maisons à Prilimansky. Situé sur un seul terrain, idéal pour une grande …
$45,000
Maison 3 chambres dans Sukhyi Lyman, Ukraine
Maison 3 chambres
Sukhyi Lyman, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
Style Scandinavie. Concentrez-vous. Une maison qui assure l'équilibre. sec Supposé être vend…
$98,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 109 m²
Sol 1/1
26982 Vente d'une maison à Prilimansky. Superficie totale 109 m² Conçu pour deux chambres, c…
$45,000
Maison 3 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 3 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 113 m²
Sol 1/2
24540 Vente d'une maison moderne de 2 étages à Avangard 2 Superficie totale 113 m² Conçu pou…
$75,000
Maison 3 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 3 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Sol 1/1
26991. Maison à vendre dans l'estuaire de Sukhoi. Superficie totale 65 m² Conçu pour trois …
$43,000
Maison 5 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 5 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 170 m²
Sol 1/2
10437 Sales 2 - storey house in the area 7 km. The total area of the house with a garage wi…
$57,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3635. . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of Od…
$50,000
Maison 3 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 3 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 131 m²
Sol 1/2
21374 Une maison est à vendre dans l'estuaire de Sukhoi. Superficie totale 131 m² Deux étage…
$55,000
Maison 4 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 4 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 140 m²
Sol 1/1
27626 Vente d'une maison à Avangard sur 6,7 acres de terrain
$140,000
Maison 3 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 3 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Sol 1/1
29215. Vente d'une maison à Avangard. Superficie totale 120 m² La maison dispose de trois p…
$105,000
Maison 4 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 4 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 127 m²
Sol 1/2
27520. Vente d'une maison permanente à Sukhoi Liman Superficie totale 127 m² Construit sur d…
$68,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3641. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Maison 2 chambres dans Nova Dolyna, Ukraine
Maison 2 chambres
Nova Dolyna, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 84 m²
Sol 1/1
30371 Vente d'une maison construite en 2024. Avec. Nouvelle Vallée. 3 acres de terrain. C…
$62,500
Maison 5 chambres dans Nova Dolyna, Ukraine
Maison 5 chambres
Nova Dolyna, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 120 m²
Sol 1/2
30755Une maison à deux étages est à vendre dans le complexe sportif Mercury, à seulement 10 …
$27,000
Maison 6 chambres dans Avanhard, Ukraine
Maison 6 chambres
Avanhard, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 120 m²
Sol 1/1
12307 Spacious house. The total area of 120 sq.m. Living condition. The house is fully equip…
$80,000
Maison 6 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 6 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 198 m²
Sol 1/2
31107. Je vendrai une maison à trois niveaux de capital dans le village. Strimanskoye, à 3 k…
$47,000
Maison 3 chambres dans Nova Dolyna, Ukraine
Maison 3 chambres
Nova Dolyna, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 125 m²
Sol 1/2
26536 Vente d'une maison de 2 étages à Novaya Dolina. Superficie totale 125 m² Conçu pour 3 …
$40,000
Maison 2 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 2 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 1/2
№ 3640. . .We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of O…
$50,000
Caractéristiques des propriétés en Avangardivska selisna gromada, Ukraine

