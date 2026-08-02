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Centre d'affaires NEXT VADİ OFFICE

Sariyer, Turquie
depuis
$555,248
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ID: 39657
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer

À propos du complexe

NEXT VADİ OFFICE est un projet commercial haut de gamme proposant des bureaux à vendre à Vadistanbul, l'un des pôles d'affaires à la croissance la plus rapide d'Istanbul. Le projet se compose d'un immeuble de six étages regroupant 66 bureaux et espaces commerciaux, conçus pour répondre aux exigences des entreprises modernes.

NEXT VADİ OFFICE représente une excellente opportunité d'investissement grâce à sa forte demande locative, sa proximité avec le métro et les principaux axes routiers, ainsi que son accès rapide aux centres commerciaux et aux quartiers d'affaires. Le projet est également éligible à la citoyenneté turque ainsi qu'au permis de séjour en Turquie par investissement immobilier.

Caractéristiques du projet

  • Emplacement privilégié – Au cœur de Vadistanbul.

  • Architecture contemporaine – Des espaces de travail modernes, professionnels et fonctionnels.

  • Bureaux de différentes superficies – Adaptés aux entreprises de toutes tailles.

  • Espaces commerciaux – Boutiques et services intégrés au sein du complexe.

  • Accès au métro – Station accessible à pied.

  • Sécurité 24 h/24 et 7 j/7 – Un environnement de travail sûr et sécurisé.

  • Parking – Places de stationnement pratiques pour les employés et les visiteurs.

  • À proximité des centres commerciaux – À quelques minutes de Vadistanbul Mall.

  • Excellente connectivité – Accès rapide aux principaux quartiers d'Istanbul.

  • Fort potentiel d'investissement – Une forte demande locative et d'excellentes perspectives de valorisation.

Pourquoi investir dans ce projet ?

NEXT VADİ OFFICE constitue un investissement commercial stratégique offrant un fort potentiel de croissance dans l'un des quartiers d'affaires les plus dynamiques d'Istanbul.

Le projet est éligible à l'obtention de la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

Il permet également d'obtenir un permis de séjour en Turquie sur la base d'un investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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