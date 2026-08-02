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Appartement dans un nouvel immeuble RAMS Park House

Sariyer, Turquie
depuis
$353,962
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ID: 39656
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer

À propos du complexe

RAMS Park House Maslak est un projet résidentiel moderne proposant des appartements à vendre dans le quartier de Maslak, à Istanbul. Conçu selon un concept résidentiel de grande envergure, il associe harmonieusement la vie urbaine et la proximité de la nature. Situé dans l'un des principaux quartiers d'affaires d'Istanbul, le projet offre un cadre de vie haut de gamme et un excellent potentiel d'investissement.

RAMS Park House Maslak se distingue par son emplacement stratégique et son concept « tout-en-un », ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs recherchant une forte rentabilité locative ainsi que l'éligibilité au programme de citoyenneté turque et au permis de séjour en Turquie par investissement immobilier.

Les avantages du projet

  • Emplacement privilégié – Situé au cœur du principal quartier d'affaires et financier d'Istanbul.

  • Architecture contemporaine – Un design moderne associé à des agencements fonctionnels.

  • Concept « tout-en-un » – Résidences, commerces et espaces de loisirs réunis dans un même complexe.

  • Excellente accessibilité – À proximité des stations de métro et des principaux axes routiers.

  • Proximité de la nature – À quelques minutes de la forêt de Belgrade.

  • Large choix d'appartements – Plusieurs types de logements adaptés à tous les besoins.

  • Équipements haut de gamme – Spa, salle de sport et piscines.

  • Sécurité 24 h/24 et 7 j/7 – Un environnement résidentiel sûr et entièrement sécurisé.

  • Fort potentiel de valorisation – Excellentes perspectives d'appréciation du capital à long terme.

  • Forte demande locative – Idéal pour les professionnels, les cadres internationaux et les expatriés.

Pourquoi investir dans ce projet ?

RAMS Park House Maslak représente une excellente opportunité d'investissement au cœur du centre financier d'Istanbul, avec un fort potentiel de revenus locatifs et une valorisation durable du patrimoine.

Le projet est éligible à l'obtention de la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

Il permet également d'obtenir un permis de séjour en Turquie sur la base d'un investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

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