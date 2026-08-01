Appartement dans un nouvel immeuble G-Hub

G-Hub est un projet immobilier mixte de nouvelle génération situé à Sefaköy, Küçükçekmece, à Istanbul. Développé par Mar Gayrimenkul, il réunit des logements, des bureaux, des unités médicales et des espaces commerciaux au sein d'un concept de vie moderne et intégré.

La livraison de G-Hub est prévue pour juin 2026. Le projet se distingue par son architecture à faible hauteur et à forte densité, ainsi que par son intégration directe avec l'Hôpital Universitaire Biruni, ce qui en fait une excellente opportunité aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 avantages du projet G-Hub