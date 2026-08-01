Appartement dans un nouvel immeuble G-Hub

G-Hub est un projet immobilier mixte de nouvelle génération situé à Sefaköy, Küçükçekmece, à Istanbul. Développé par Mar Gayrimenkul, il réunit des logements, des bureaux, des unités médicales et des espaces commerciaux au sein d'un concept de vie moderne et intégré.
La livraison de G-Hub est prévue pour juin 2026. Le projet se distingue par son architecture à faible hauteur et à forte densité, ainsi que par son intégration directe avec l'Hôpital Universitaire Biruni, ce qui en fait une excellente opportunité aussi bien pour y vivre que pour investir.
Les 10 avantages du projet G-Hub
Emplacement stratégique à Sefaköy, à proximité de l'autoroute E-5 et du Métrobus.
Concept immobilier mixte, réunissant logements, bureaux, espaces médicaux et commerces dans un même ensemble.
Intégration au secteur de la santé grâce à une connexion directe avec l'Hôpital Universitaire Biruni, doté de 600 lits.
Concept résidentiel orienté vers la santé, idéal pour les professionnels de santé, les patients et leurs visiteurs.
Fort potentiel locatif, grâce à la diversité des usages et à une demande constante.
Architecture contemporaine, composée de bâtiments de faible hauteur avec une conception optimisée de l'espace.
Excellent potentiel d'investissement, dans l'un des secteurs les plus dynamiques d'Istanbul.
Large choix de logements, avec des appartements 1+1, 1+1,5 et 2+1, adaptés à différents modes de vie.
Cadre de vie axé sur le bien-être, combinant un accès immédiat aux services médicaux et un confort quotidien.
À proximité des universités, des cliniques et d'autres établissements de santé, renforçant l'attractivité et la valeur du projet.