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Appartement dans un nouvel immeuble G-Hub

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$485,000
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15
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ID: 39647
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

G-Hub est un projet immobilier mixte de nouvelle génération situé à Sefaköy, Küçükçekmece, à Istanbul. Développé par Mar Gayrimenkul, il réunit des logements, des bureaux, des unités médicales et des espaces commerciaux au sein d'un concept de vie moderne et intégré.

La livraison de G-Hub est prévue pour juin 2026. Le projet se distingue par son architecture à faible hauteur et à forte densité, ainsi que par son intégration directe avec l'Hôpital Universitaire Biruni, ce qui en fait une excellente opportunité aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 avantages du projet G-Hub

  • Emplacement stratégique à Sefaköy, à proximité de l'autoroute E-5 et du Métrobus.

  • Concept immobilier mixte, réunissant logements, bureaux, espaces médicaux et commerces dans un même ensemble.

  • Intégration au secteur de la santé grâce à une connexion directe avec l'Hôpital Universitaire Biruni, doté de 600 lits.

  • Concept résidentiel orienté vers la santé, idéal pour les professionnels de santé, les patients et leurs visiteurs.

  • Fort potentiel locatif, grâce à la diversité des usages et à une demande constante.

  • Architecture contemporaine, composée de bâtiments de faible hauteur avec une conception optimisée de l'espace.

  • Excellent potentiel d'investissement, dans l'un des secteurs les plus dynamiques d'Istanbul.

  • Large choix de logements, avec des appartements 1+1, 1+1,5 et 2+1, adaptés à différents modes de vie.

  • Cadre de vie axé sur le bien-être, combinant un accès immédiat aux services médicaux et un confort quotidien.

  • À proximité des universités, des cliniques et d'autres établissements de santé, renforçant l'attractivité et la valeur du projet.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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