Appartement dans un nouvel immeuble Sinpaş Boulevard Sefaköy

Sinpaş Boulevard Sefaköy est un projet résidentiel moderne offrant une excellente opportunité aussi bien pour y vivre que pour investir. Avec son architecture classique luxueuse, il répond aux attentes de ceux qui recherchent un cadre de vie élégant et raffiné. Idéalement situé à proximité des principaux axes de transport, le projet permet de se déplacer facilement dans toute la ville d'Istanbul. Les appartements spacieux, les cuisines modernes, les balcons ouverts et les hauts plafonds reflètent le confort et l'élégance d'un mode de vie contemporain.

Sinpaş Boulevard Sefaköy se compose de 7 immeubles résidentiels comprenant 390 appartements de différentes configurations, allant des studios aux appartements 4+1, ainsi que 4 villas et 5 locaux commerciaux. Le projet est agrémenté d'espaces verts et de promenades paysagères, offrant un cadre de vie agréable au cœur de la nature. Les résidents bénéficient également d'un supermarché intégré et d'infrastructures sociales de qualité, garantissant un quotidien confortable et convivial.

Caractéristiques du projet Sinpaş Boulevard Sefaköy