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Appartement dans un nouvel immeuble Sinpaş Boulevard Sefaköy

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$205,000
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3
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ID: 39641
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

Sinpaş Boulevard Sefaköy est un projet résidentiel moderne offrant une excellente opportunité aussi bien pour y vivre que pour investir. Avec son architecture classique luxueuse, il répond aux attentes de ceux qui recherchent un cadre de vie élégant et raffiné. Idéalement situé à proximité des principaux axes de transport, le projet permet de se déplacer facilement dans toute la ville d'Istanbul. Les appartements spacieux, les cuisines modernes, les balcons ouverts et les hauts plafonds reflètent le confort et l'élégance d'un mode de vie contemporain.

Sinpaş Boulevard Sefaköy se compose de 7 immeubles résidentiels comprenant 390 appartements de différentes configurations, allant des studios aux appartements 4+1, ainsi que 4 villas et 5 locaux commerciaux. Le projet est agrémenté d'espaces verts et de promenades paysagères, offrant un cadre de vie agréable au cœur de la nature. Les résidents bénéficient également d'un supermarché intégré et d'infrastructures sociales de qualité, garantissant un quotidien confortable et convivial.

Caractéristiques du projet Sinpaş Boulevard Sefaköy

  • Architecture classique de prestige, alliant élégance et confort moderne.

  • Emplacement central à Sefaköy, à proximité des principaux axes de transport et de l'autoroute E5.

  • Large choix d'appartements adaptés à différents besoins et styles de vie.

  • Espaces verts et sentiers de promenade au sein de la résidence.

  • Supermarché intégré et commerces situés à proximité.

  • Proximité des hôpitaux, hôtels et grands centres commerciaux.

  • Accès rapide au nouvel aéroport d'Istanbul, en environ 35 minutes.

  • Espaces extérieurs dédiés aux enfants ainsi que zones aménagées pour la pratique du yoga.

  • Système de sécurité complet avec vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.

  • Places de parking disponibles pour toutes les unités résidentielles.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

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