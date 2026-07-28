Appartement dans un nouvel immeuble Orman Istanbul

Orman Istanbul – Appartements familiaux avec vue sur la forêt au cœur d’Istanbul, Kağıthane

Orman Istanbul propose un concept résidentiel unique qui place la nature au centre de l’expérience de vie sans renoncer aux avantages d’un emplacement central. La majeure partie du terrain est consacrée à de vastes espaces verts paysagers, créant un environnement paisible, aéré et agréable dans le quartier de Kağıthane, traditionnellement connu pour son urbanisation dense. Cette approche inspirée de la forêt favorise le bien-être physique, le confort visuel et renforce le lien entre les résidents et leur environnement.

Le développement du projet en plusieurs phases, avec une faible densité de construction, garantit davantage d’intimité et une excellente qualité de vie sur le long terme. Les appartements spacieux sont conçus pour répondre aux besoins des familles, tandis que les vues panoramiques sur la forêt offrent une sensation d’ouverture rarement trouvée dans le centre d’Istanbul. Les infrastructures de loisirs et de bien-être sont harmonieusement intégrées au projet, permettant aux résidents de profiter d’un mode de vie à la fois actif et serein sans quitter la résidence.

Du point de vue de l’investissement, Orman Istanbul bénéficie d’un emplacement stratégique à la croisée de la transformation urbaine et de la préservation des espaces naturels. Kağıthane continue d’attirer d’importants investissements en infrastructures ainsi qu’une forte demande résidentielle, alors que les projets offrant une telle proportion d’espaces verts restent rares. Cette combinaison favorise une valorisation durable des biens immobiliers et un fort attrait à long terme pour les acquéreurs recherchant un cadre de vie de qualité à proximité des quartiers d’affaires et des principaux axes de transport.

Orman Istanbul est un projet résidentiel développé en plusieurs phases sur un terrain de 20 000 m² à Kağıthane, dont 75 % de la superficie est consacrée à des espaces verts paysagers, créant un concept de vie urbaine inspiré par la nature.

Le projet propose de spacieux appartements de 2+1 à 4+1, des équipements sociaux complets, des vues sur la forêt et un accès direct aux principales autoroutes, offrant un équilibre idéal entre la vie urbaine et un environnement naturel.

Les 10 avantages d’Orman Istanbul