Appartement dans un nouvel immeuble Luna Dragos

Luna Dragos est un vaste projet résidentiel à usage mixte situé à Maltepe, sur la rive asiatique d'Istanbul. Il réunit 689 logements et 55 espaces commerciaux dans un cadre de vie conçu pour favoriser la convivialité, à proximité des principaux axes de transport.

Luna Dragos offre une vue panoramique sur la mer et la ville, de nombreuses infrastructures de loisirs ainsi que des équipements pensés pour les familles. Grâce à sa proximité avec le métro, les autoroutes et les transports en commun, le projet constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour un investissement à long terme.

Les 10 principaux avantages du projet Luna Dragos