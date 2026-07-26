Appartement dans un nouvel immeuble Luna Dragos

Luna Dragos est un vaste projet résidentiel à usage mixte situé à Maltepe, sur la rive asiatique d'Istanbul. Il réunit 689 logements et 55 espaces commerciaux dans un cadre de vie conçu pour favoriser la convivialité, à proximité des principaux axes de transport.
Luna Dragos offre une vue panoramique sur la mer et la ville, de nombreuses infrastructures de loisirs ainsi que des équipements pensés pour les familles. Grâce à sa proximité avec le métro, les autoroutes et les transports en commun, le projet constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour un investissement à long terme.
Les 10 principaux avantages du projet Luna Dragos
Situé à Maltepe, un quartier côtier avec un accès direct au secteur de Dragos
Grand projet comprenant 689 logements et 55 espaces commerciaux
Appartements disponibles uniquement en configurations 1+1 et 2+1, idéales pour un mode de vie urbain
Vue panoramique sur la mer de Marmara depuis certains appartements
Piscine extérieure intégrée à des espaces verts paysagers
Espace bien-être complet avec hammam turc, sauna et bain de vapeur
Espaces dédiés aux familles avec aires de jeux et jardins paysagers
Commerces sur place répondant aux besoins quotidiens des résidents
Excellente accessibilité grâce à la proximité des autoroutes E-5, TEM, du métro et des transports en commun
Situé dans une zone en plein développement, offrant une forte demande résidentielle et un excellent potentiel de valorisation immobilière