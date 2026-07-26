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Appartement dans un nouvel immeuble Luna Dragos

Maltepe, Turquie
depuis
$330,256
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ID: 38898
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Maltepe
  • Métro
    Esenkent (~ 600 m)
  • Métro
    Gülsuyu (~ 900 m)

À propos du complexe

Luna Dragos est un vaste projet résidentiel à usage mixte situé à Maltepe, sur la rive asiatique d'Istanbul. Il réunit 689 logements et 55 espaces commerciaux dans un cadre de vie conçu pour favoriser la convivialité, à proximité des principaux axes de transport.

Luna Dragos offre une vue panoramique sur la mer et la ville, de nombreuses infrastructures de loisirs ainsi que des équipements pensés pour les familles. Grâce à sa proximité avec le métro, les autoroutes et les transports en commun, le projet constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour un investissement à long terme.

Les 10 principaux avantages du projet Luna Dragos

  • Situé à Maltepe, un quartier côtier avec un accès direct au secteur de Dragos

  • Grand projet comprenant 689 logements et 55 espaces commerciaux

  • Appartements disponibles uniquement en configurations 1+1 et 2+1, idéales pour un mode de vie urbain

  • Vue panoramique sur la mer de Marmara depuis certains appartements

  • Piscine extérieure intégrée à des espaces verts paysagers

  • Espace bien-être complet avec hammam turc, sauna et bain de vapeur

  • Espaces dédiés aux familles avec aires de jeux et jardins paysagers

  • Commerces sur place répondant aux besoins quotidiens des résidents

  • Excellente accessibilité grâce à la proximité des autoroutes E-5, TEM, du métro et des transports en commun

  • Situé dans une zone en plein développement, offrant une forte demande résidentielle et un excellent potentiel de valorisation immobilière

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Maltepe, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
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Transport
Loisirs

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