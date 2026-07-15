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Appartement dans un nouvel immeuble Focus Güneşli

Bagcilar, Turquie
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ID: 38221
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar

À propos du complexe

Focus Güneşli propose des appartements haut de gamme situés à Bağcılar, à Istanbul, dans le quartier prisé de Mahmutbey. Avec son architecture contemporaine, ses spacieux appartements 2+1 et 3+1 et ses prestations de qualité, ce projet a été conçu pour répondre aux besoins des familles à la recherche d’un cadre de vie moderne et confortable.

Focus Güneşli associe un emplacement stratégique à un fort potentiel d’investissement à long terme. La résidence se trouve à seulement 2 minutes de la station de métro et à 5 minutes du Mall of Istanbul. Le projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier ainsi qu’au permis de séjour en Turquie par acquisition immobilière, tout en proposant un plan de paiement flexible pouvant aller jusqu’à 24 mois.

Caractéristiques du projet

  • Emplacement privilégié au cœur de Mahmutbey.

  • Station de métro à seulement 2 minutes, offrant un accès rapide à toute la ville d’Istanbul.

  • À 5 minutes du Mall of Istanbul, l’un des plus grands centres commerciaux de la ville.

  • Piscine intérieure pour un confort tout au long de l’année.

  • Salle de sport favorisant un mode de vie sain et actif.

  • Hammam turc et sauna dédiés au bien-être et à la détente.

  • Parking privé sécurisé réservé aux résidents.

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7, avec surveillance permanente.

  • Construction conforme aux normes parasismiques les plus récentes.

  • Plan de paiement flexible : 50 % d’acompte et paiement du solde en 24 mensualités.

Pourquoi investir dans Focus Güneşli ?

Focus Güneşli réunit un cadre de vie haut de gamme, une excellente accessibilité et un fort potentiel de valorisation dans l’un des quartiers connaissant la croissance la plus rapide d’Istanbul.

Le projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier.

Il permet également de demander un permis de séjour en Turquie grâce à l’acquisition d’un bien immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bagcilar, Turquie
Éducation
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Finances

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Appartement dans un nouvel immeuble Focus Güneşli
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