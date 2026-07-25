Appartement dans un nouvel immeuble Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri est une résidence haut de gamme située à Ümraniye, sur la rive asiatique d’Istanbul. Le projet comprend 342 appartements spacieux et 35 commerces, alliant une architecture contemporaine à de vastes espaces verts, ce qui en fait un cadre de vie idéal pour les familles.
S’étendant sur 85 800 m², Narlı Bahçe Evleri se compose de 5 immeubles résidentiels proposant des appartements de 2+1 à 4+1. Situé à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC), le complexe offre des prestations de luxe, des vues sur la forêt, ainsi que des logements prêts à être livrés avec des conditions de paiement flexibles.
Les 10 avantages de Narlı Bahçe Evleri
Emplacement privilégié à Ümraniye, à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC)
Appartements prêts à emménager avec 50 % d’acompte et un plan de paiement sur 24 mois
Appartements de 108 à 327 m² (configurations 2+1 à 4+1)
Piscines intérieure et extérieure, salle de sport, sauna et hammam
Domaine de 85 800 m² avec de vastes espaces verts paysagers
Sécurité 24h/24 et 7j/7, vidéosurveillance et parking couvert
35 commerces intégrés au sein de la résidence
À proximité du métro, des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux
Vues sur la forêt et les jardins depuis de grands balcons
Éligible à la citoyenneté turque par investissement immobilier ; prix à partir de 408 234 € (10 % de réduction)