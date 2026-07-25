Appartement dans un nouvel immeuble Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri est une résidence haut de gamme située à Ümraniye, sur la rive asiatique d’Istanbul. Le projet comprend 342 appartements spacieux et 35 commerces, alliant une architecture contemporaine à de vastes espaces verts, ce qui en fait un cadre de vie idéal pour les familles.

S’étendant sur 85 800 m², Narlı Bahçe Evleri se compose de 5 immeubles résidentiels proposant des appartements de 2+1 à 4+1. Situé à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC), le complexe offre des prestations de luxe, des vues sur la forêt, ainsi que des logements prêts à être livrés avec des conditions de paiement flexibles.

Les 10 avantages de Narlı Bahçe Evleri