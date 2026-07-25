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Appartement dans un nouvel immeuble Narlı Bahçe Evleri

Atasehir, Turquie
depuis
$455,000
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10
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ID: 38888
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Atasehir

À propos du complexe

Narlı Bahçe Evleri est une résidence haut de gamme située à Ümraniye, sur la rive asiatique d’Istanbul. Le projet comprend 342 appartements spacieux et 35 commerces, alliant une architecture contemporaine à de vastes espaces verts, ce qui en fait un cadre de vie idéal pour les familles.

S’étendant sur 85 800 m², Narlı Bahçe Evleri se compose de 5 immeubles résidentiels proposant des appartements de 2+1 à 4+1. Situé à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC), le complexe offre des prestations de luxe, des vues sur la forêt, ainsi que des logements prêts à être livrés avec des conditions de paiement flexibles.

Les 10 avantages de Narlı Bahçe Evleri

  • Emplacement privilégié à Ümraniye, à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC)

  • Appartements prêts à emménager avec 50 % d’acompte et un plan de paiement sur 24 mois

  • Appartements de 108 à 327 m² (configurations 2+1 à 4+1)

  • Piscines intérieure et extérieure, salle de sport, sauna et hammam

  • Domaine de 85 800 m² avec de vastes espaces verts paysagers

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7, vidéosurveillance et parking couvert

  • 35 commerces intégrés au sein de la résidence

  • À proximité du métro, des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux

  • Vues sur la forêt et les jardins depuis de grands balcons

  • Éligible à la citoyenneté turque par investissement immobilier ; prix à partir de 408 234 € (10 % de réduction)

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Atasehir, Turquie
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Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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