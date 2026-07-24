Appartement dans un nouvel immeuble Büyük Yalı

Büyük Yalı est un prestigieux projet résidentiel en front de mer situé à Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Istanbul, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara. Développé en partenariat avec Özak GYO, Ziylan İnşaat et Yenigün, avec le soutien d’Emlak Konut, le projet garantit une qualité architecturale remarquable, la préservation du patrimoine historique et un fort potentiel d’investissement.

Büyük Yalı allie le luxe contemporain au charme historique sur un domaine de 111 000 m². Le projet comprend des bâtiments restaurés de style ottoman, de vastes espaces verts ainsi que des résidences haut de gamme allant du 1+1 au 5+1, incluant des penthouses et des lofts. Toutes les résidences bénéficient d’une vue directe sur la mer et d’un accès à des prestations de classe internationale.

Les 10 principaux atouts de Büyük Yalı :