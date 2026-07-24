Appartement dans un nouvel immeuble Büyük Yalı

Büyük Yalı est un prestigieux projet résidentiel en front de mer situé à Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Istanbul, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara. Développé en partenariat avec Özak GYO, Ziylan İnşaat et Yenigün, avec le soutien d’Emlak Konut, le projet garantit une qualité architecturale remarquable, la préservation du patrimoine historique et un fort potentiel d’investissement.
Büyük Yalı allie le luxe contemporain au charme historique sur un domaine de 111 000 m². Le projet comprend des bâtiments restaurés de style ottoman, de vastes espaces verts ainsi que des résidences haut de gamme allant du 1+1 au 5+1, incluant des penthouses et des lofts. Toutes les résidences bénéficient d’une vue directe sur la mer et d’un accès à des prestations de classe internationale.
Les 10 principaux atouts de Büyük Yalı :
Emplacement privilégié en bord de mer, avec une vue panoramique sur la mer de Marmara.
Excellente accessibilité, à proximité du Marmaray, du tramway, de l’autoroute E5 et du tunnel Eurasia.
Concept à usage mixte, comprenant des résidences, un hôtel, des bureaux, des galeries d’art et des commerces.
Architecture intégrant le patrimoine historique, où l’élégance contemporaine s’harmonise avec le style ottoman.
Résidences spacieuses, avec un large choix de configurations luxueuses.
Balcons et terrasses avec vue sur la mer dans la majorité des appartements.
Équipements haut de gamme, incluant piscines, spa, salle de sport, hammam, aires de jeux pour enfants et jardins paysagers.
Vastes espaces paysagers, avec plus de 111 000 m² d’espaces verts aménagés.
Sécurité et services premium, comprenant une surveillance 24h/24 et 7j/7, un système de vidéosurveillance (CCTV), un service de conciergerie et une gestion de niveau hôtelier.
Éligible au programme de citoyenneté turque par investissement, répondant aux critères officiels d’obtention de la nationalité turque par investissement.