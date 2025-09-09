Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya

  1. Realting.com
Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya

Aksu, Turquie
depuis
$554,474
;
37
ID: 27844
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Aksu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements d'Investissement à Vendre Dans un Complexe Complet à Aksu Antalya

Ces appartements élégamment conçus à Antalya Aksu conviennent à l'investissement. Ils se trouvent dans un projet d'élite proche de l'aéroport, en accord avec la chaîne hôtelière internationale Best Western. Le projet se situe dans le quartier d'Altıntaş, un nouveau centre résidentiel préféré de la Turquie et d'Antalya. Altıntaş accueille des projets de qualité et se distingue par sa situation avantageuse à proximité de l'aéroport.

Les appartements à vendre à Aksu Antalya sont à 7,9 km des plages de Lara, à 8,2 km de l'aéroport international d'Antalya, à 11 km du centre commercial TerraCity, à 12 km de l'hôpital Medical Park, à 16 km de Kaleiçi et à 23 km du Pays des Légendes.

Ce projet élégant comprend 88 appartements et 39 chambres d'hôtel sous contrat avec Best Western. Le projet dispose d'un système de sécurité et de caméras 24h/24 et 7j/7, d'une piscine intérieure et extérieure, d'un parking intérieur, d'une piscine pour enfants, d'aires de jeux pour enfants, de coins salons, d'un cinéma en plein air, d'un espace barbecue, d'un espace détente sur la terrasse, d'un point café, d'une zone de travail, de recharge pour véhicules électriques. station, générateur, SPA, sauna, centre de remise en forme bien équipé, service de navette et service de conciergerie.

Le projet couvre une superficie totale de 7 668,48 m² et comprend 2 immeubles d'appartements et 1 immeuble hôtelier. Les appartements au 7ème étage et au-dessus ont une vue mer. Les appartements sont équipés d'un système de maison intelligente, d'un système de chauffage au sol, d'un système de volets automatiques, d'un ensemble intégré de 3 pièces, d'un système de climatisation split, d'un jacuzzi dans les appartements avec terrasses, d'une cabine de douche et d'un système d'interphone vidéo.

Les chambres de l'hôtel disposent d'un système de climatisation VRF, mini bar, coffre-fort, sèche-cheveux, planche à repasser, fer à repasser, bouilloire, télévision, porte-serviettes, porte-serviettes, porte-papier toilette, brosse WC, support coin douche, poubelle, poubelle à pédale. , plateau spécial avec deux porte-gobelets et 2 compartiments pour le matériel, chariot de nettoyage des sols, un sac et une poubelle, des taies d'oreiller, des draps et des housses de couette.

Veuillez visiter l'annonce portant le numéro de référence AYT-04152 pour la section hôtel non résidentiel.


AYT-04295

Localisation sur la carte

Aksu, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$554,474
