Appartement dans un nouvel immeuble Marmara Koru

Marmara Koru est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, à seulement quelques minutes de la mer de Marmara. Avec ses vastes espaces verts, son architecture contemporaine et ses équipements complets, le projet offre un cadre de vie paisible et confortable.
Marmara Koru allie un environnement calme, l'éligibilité à la citoyenneté turque et un excellent accès aux transports, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement.
Les 10 avantages de Marmara Koru :
Situé à proximité de la mer de Marmara.
Vastes jardins et espaces verts paysagers.
Éligible à l'obtention de la citoyenneté turque.
Proche du Metrobus et de l'autoroute E-5.
Architecture moderne de haute qualité.
Infrastructures de loisirs complètes : piscine, salle de sport et sauna.
Système de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.
Entouré de centres commerciaux, d'écoles et d'hôpitaux.
Appartements disponibles du 1+1 au 4+1.
Quartier calme et idéal pour les familles.