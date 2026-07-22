Appartement dans un nouvel immeuble Marmara Koru

Marmara Koru est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, à seulement quelques minutes de la mer de Marmara. Avec ses vastes espaces verts, son architecture contemporaine et ses équipements complets, le projet offre un cadre de vie paisible et confortable.

Marmara Koru allie un environnement calme, l'éligibilité à la citoyenneté turque et un excellent accès aux transports, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement.

Les 10 avantages de Marmara Koru :