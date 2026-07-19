Appartement dans un nouvel immeuble Lokasyon Beykoz

Un développement mixte dans un emplacement stratégique à Beykoz–Paşabahçe

Lokasyon Beykoz est un projet immobilier mixte résidentiel et commercial situé à Beykoz–Paşabahçe, sur la rive asiatique d’Istanbul. Grâce à sa proximité avec le Bosphore, les principaux ponts de la ville et les grands axes routiers, le projet bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des secteurs les plus recherchés et en plein essor d’Istanbul. Il offre un équilibre parfait entre accessibilité urbaine et environnement naturel.

Un cadre de vie moderne avec un fort potentiel d’investissement

Conçu pour associer une architecture contemporaine à des espaces de vie fonctionnels, Lokasyon Beykoz devrait proposer des appartements de types 2+1, 3+1 et 4+1 (selon des sources non officielles). Ces logements répondront aussi bien aux attentes des familles qu’à celles des investisseurs recherchant une valorisation à long terme. Son concept mixte, associant résidences et espaces commerciaux, offre un mode de vie pratique avec de nombreux services accessibles directement sur place.

Un fort potentiel de développement sur la rive asiatique d’Istanbul

La livraison du projet est prévue entre 2026 et 2027, dans un secteur de la rive asiatique qui continue d’attirer d’importants investissements en infrastructures et une forte demande résidentielle. Développé par Parlaklar Group, Lokasyon Beykoz présente d’excellentes perspectives de valorisation du capital, une demande locative soutenue et une stabilité à long terme dans un secteur privilégié à proximité du Bosphore.

Présentation du projet

Lokasyon Beykoz est un projet immobilier mixte résidentiel et commercial situé à Beykoz–Paşabahçe, sur la rive asiatique d’Istanbul, à proximité du Bosphore et des principaux ponts de la ville. La livraison est prévue pour 2026–2027.

Selon les informations disponibles, le projet proposera des appartements 2+1, 3+1 et 4+1, alliant une architecture moderne à un emplacement stratégique. Il constitue ainsi une excellente opportunité aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement immobilier.

Les 10 principaux atouts de Lokasyon Beykoz