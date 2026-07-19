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Appartement dans un nouvel immeuble Lokasyon Beykoz

Beykoz, Turquie
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ID: 38248
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beykoz

À propos du complexe

Un développement mixte dans un emplacement stratégique à Beykoz–Paşabahçe

Lokasyon Beykoz est un projet immobilier mixte résidentiel et commercial situé à Beykoz–Paşabahçe, sur la rive asiatique d’Istanbul. Grâce à sa proximité avec le Bosphore, les principaux ponts de la ville et les grands axes routiers, le projet bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des secteurs les plus recherchés et en plein essor d’Istanbul. Il offre un équilibre parfait entre accessibilité urbaine et environnement naturel.

Un cadre de vie moderne avec un fort potentiel d’investissement

Conçu pour associer une architecture contemporaine à des espaces de vie fonctionnels, Lokasyon Beykoz devrait proposer des appartements de types 2+1, 3+1 et 4+1 (selon des sources non officielles). Ces logements répondront aussi bien aux attentes des familles qu’à celles des investisseurs recherchant une valorisation à long terme. Son concept mixte, associant résidences et espaces commerciaux, offre un mode de vie pratique avec de nombreux services accessibles directement sur place.

Un fort potentiel de développement sur la rive asiatique d’Istanbul

La livraison du projet est prévue entre 2026 et 2027, dans un secteur de la rive asiatique qui continue d’attirer d’importants investissements en infrastructures et une forte demande résidentielle. Développé par Parlaklar Group, Lokasyon Beykoz présente d’excellentes perspectives de valorisation du capital, une demande locative soutenue et une stabilité à long terme dans un secteur privilégié à proximité du Bosphore.

Présentation du projet

Lokasyon Beykoz est un projet immobilier mixte résidentiel et commercial situé à Beykoz–Paşabahçe, sur la rive asiatique d’Istanbul, à proximité du Bosphore et des principaux ponts de la ville. La livraison est prévue pour 2026–2027.

Selon les informations disponibles, le projet proposera des appartements 2+1, 3+1 et 4+1, alliant une architecture moderne à un emplacement stratégique. Il constitue ainsi une excellente opportunité aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement immobilier.

Les 10 principaux atouts de Lokasyon Beykoz

  1. Emplacement privilégié à Beykoz–Paşabahçe, sur la rive asiatique d’Istanbul.

  2. Accès rapide aux ponts du Bosphore et aux transports en commun.

  3. Concept mixte associant logements et espaces commerciaux.

  4. Un cadre de vie moderne au cœur d’un environnement naturel.

  5. Livraison prévue en août 2027.

  6. Appartements prévus en configurations 2+1, 3+1 et 4+1 (selon des sources non officielles).

  7. Idéal aussi bien pour y vivre que pour investir.

  8. Situé dans l’un des secteurs en plein développement de la rive asiatique d’Istanbul.

  9. Architecture contemporaine et agencements intérieurs fonctionnels.

  10. Développé par Parlaklar Group, un promoteur reconnu pour son expérience et la qualité de ses réalisations.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beykoz, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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Appartement dans un nouvel immeuble Lokasyon Beykoz
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