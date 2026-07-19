Appartement dans un nouvel immeuble Benesta Center

Benesta Center, développé par Benesta Construction, est un complexe immobilier haut de gamme à usage mixte situé au cœur de Şirinevler, à Istanbul. Ce projet réunit des résidences de luxe, des bureaux modernes et des espaces commerciaux au sein d’un ensemble élégant et contemporain.
Benesta Center offre une vue panoramique sur la ville, des équipements de maison intelligente (Smart Home), une piscine intérieure, un spa, une salle de sport ainsi qu’un service de sécurité disponible 24h/24 et 7j/7. Il constitue un choix idéal pour un cadre de vie haut de gamme et un investissement rentable au cœur d’Istanbul.
Les 10 principaux atouts de Benesta Center :
Emplacement privilégié à Şirinevler – Situation centrale à Istanbul, à proximité du métro, des centres commerciaux et des quartiers d’affaires.
Concept à usage mixte – Une combinaison harmonieuse de logements, de bureaux et de commerces pour un maximum de fonctionnalité.
Systèmes Smart Home – Contrôle à distance de l’éclairage, de la sécurité et de la température.
Intérieurs luxueux – Espaces généreux, finitions haut de gamme et design contemporain.
Vue panoramique – Magnifiques vues sur la skyline d’Istanbul et le Bosphore.
Équipements complets – Salle de sport, piscine intérieure, spa, aires de jeux pour enfants et espaces de détente conviviaux.
Sécurité et conciergerie 24h/24 et 7j/7 – Réception sur place et système de surveillance professionnel.
Parking souterrain – Grand parking sécurisé réservé aux résidents et à leurs visiteurs.
Conception écoresponsable – Systèmes économes en énergie et solutions de construction durables.
Fort potentiel d’investissement – Excellente rentabilité locative et forte attractivité auprès des acheteurs internationaux.