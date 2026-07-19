Appartement dans un nouvel immeuble Benesta Center

Benesta Center, développé par Benesta Construction, est un complexe immobilier haut de gamme à usage mixte situé au cœur de Şirinevler, à Istanbul. Ce projet réunit des résidences de luxe, des bureaux modernes et des espaces commerciaux au sein d’un ensemble élégant et contemporain.

Benesta Center offre une vue panoramique sur la ville, des équipements de maison intelligente (Smart Home), une piscine intérieure, un spa, une salle de sport ainsi qu’un service de sécurité disponible 24h/24 et 7j/7. Il constitue un choix idéal pour un cadre de vie haut de gamme et un investissement rentable au cœur d’Istanbul.

Les 10 principaux atouts de Benesta Center :