Appartement dans un nouvel immeuble Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul est un programme résidentiel haut de gamme composé de villas et de maisons de ville, situé à Bahçeşehir, dans le district de Başakşehir, sur la rive européenne d'Istanbul. Développé sur une superficie de 44 000 m², le projet comprend 232 élégantes villas de type 4+1, entourées de vastes espaces verts.

Sylvana Istanbul associe une architecture horizontale inspirée du style italien à un haut niveau d'intimité et de confort. Conçu pour offrir un cadre de vie paisible et familial, le projet bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité des principales autoroutes, des établissements scolaires et de toutes les commodités de la ville. La livraison du projet est prévue pour décembre 2025.

Les 10 principaux avantages de Sylvana Istanbul