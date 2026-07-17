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Appartement dans un nouvel immeuble Sylvana Istanbul

Basaksehir, Turquie
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ID: 38233
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir

À propos du complexe

Sylvana Istanbul est un programme résidentiel haut de gamme composé de villas et de maisons de ville, situé à Bahçeşehir, dans le district de Başakşehir, sur la rive européenne d'Istanbul. Développé sur une superficie de 44 000 m², le projet comprend 232 élégantes villas de type 4+1, entourées de vastes espaces verts.

Sylvana Istanbul associe une architecture horizontale inspirée du style italien à un haut niveau d'intimité et de confort. Conçu pour offrir un cadre de vie paisible et familial, le projet bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité des principales autoroutes, des établissements scolaires et de toutes les commodités de la ville. La livraison du projet est prévue pour décembre 2025.

Les 10 principaux avantages de Sylvana Istanbul

  • Jardin privatif pour chaque villa.

  • Spacieuses villas 4+1, parfaitement adaptées à la vie de famille.

  • Architecture horizontale de faible hauteur, offrant davantage d'intimité et de confort.

  • Vastes espaces verts et espaces communs soigneusement aménagés.

  • Installations complètes de sport et de bien-être.

  • Résidence sécurisée avec contrôle d'accès, vidéosurveillance (CCTV) et sécurité 24h/24, 7j/7.

  • Emplacement privilégié dans le quartier de Bahçeşehir.

  • Accès rapide au métro et aux principaux axes routiers.

  • Intérieurs luxueux avec des finitions haut de gamme.

  • Fort potentiel d'investissement, offrant d'excellentes perspectives de valorisation et de revente.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Basaksehir, Turquie
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Épiceries
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