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Appartement dans un nouvel immeuble Marinada Residence Ataköy

Bakirkoy, Turquie
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5
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ID: 38230
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bakırköy

À propos du complexe

Ataköy Marinada Residence est un programme résidentiel d’ultra-luxe situé en front de mer dans le quartier prestigieux de Bakırköy, proposant des appartements haut de gamme directement au sein de l’Ataköy Marina. Le projet comprend seulement 72 résidences exclusives, conçues par le célèbre cabinet d’architecture Tabanlıoğlu Mimarlık, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara.

Ataköy Marinada Residence allie un style de vie côtier d’exception à un fort potentiel d’investissement sur le marché de l’immobilier de luxe à Istanbul. Le projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque ainsi qu’au permis de séjour en Turquie par investissement immobilier, tout en offrant d’excellentes perspectives de revenus locatifs et de valorisation à long terme.

Les avantages du projet

  • Emplacement exceptionnel dans la marina : vues imprenables sur la mer de Marmara et les yachts.

  • Seulement 72 résidences : un projet résidentiel exclusif garantissant intimité et prestige.

  • Architecture prestigieuse : conçue par le cabinet renommé Tabanlıoğlu Mimarlık.

  • Système de maison intelligente : technologies de pointe pour un confort de vie optimal.

  • Services de niveau hôtelier : prestations haut de gamme dignes d'un établissement cinq étoiles.

  • Piscine intérieure : confort et détente tout au long de l'année.

  • Parking privé : stationnement sécurisé et pratique pour les résidents.

  • Bornes de recharge pour véhicules électriques : infrastructure moderne adaptée aux véhicules électriques.

  • Accès au bateau-taxi : moyen de transport rapide et pratique par voie maritime.

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 : système de surveillance permanent et haut niveau de protection.

Pourquoi investir dans ce projet ?

Ataköy Marinada Residence fait partie des rares projets résidentiels d’ultra-luxe situés au sein d’une marina à Istanbul, offrant un excellent potentiel de valorisation à long terme. Son emplacement exclusif et le nombre limité de résidences en font une opportunité unique pour les investisseurs les plus exigeants.

Ce projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier.

Il permet également d’obtenir un permis de séjour en Turquie grâce à un investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bakirkoy, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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