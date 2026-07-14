  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bagcilar
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Karmar Sakura

Appartement dans un nouvel immeuble Karmar Sakura

Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
;
6
Laisser une demande
ID: 38220
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar

À propos du complexe

Karmar Sakura est un projet résidentiel moderne qui offre un équilibre parfait entre confort, fonctionnalité et stabilité à long terme pour les familles souhaitant s’installer à Istanbul. Grâce à ses appartements spacieux, ses espaces verts paysagers et ses services intégrés, il propose un cadre de vie conçu pour répondre aux besoins du quotidien plutôt qu’aux tendances passagères. La présence de commerces au sein de la résidence renforce encore le confort des habitants, qui peuvent accéder facilement aux services essentiels sans quitter le complexe.

En tant qu’investissement, Karmar Sakura constitue une excellente opportunité pour les acheteurs recherchant un bien à faible risque avec une demande locative stable. Les appartements familiaux, situés dans un quartier parfaitement desservi, attirent des locataires de longue durée, réduisant ainsi les périodes de vacance et facilitant la gestion locative. Son approche de construction durable, ses espaces bien-être et ses systèmes de sécurité de pointe renforcent son attractivité auprès des résidents comme des investisseurs à la recherche d’un patrimoine pérenne et de qualité.

Les 10 principaux avantages de Karmar Sakura

  1. Emplacement privilégié sur l’axe Basin Express, dans l’un des secteurs à la plus forte croissance d’Istanbul.

  2. Construction conforme aux principes du bâtiment durable (Green Building), avec un système de récupération et de réutilisation des eaux de pluie.

  3. Résidence implantée sur un terrain de 23 736 m², avec des jardins paysagers et des allées de promenade.

  4. Spacieux appartements 2+1, 3+1 et 4+1 dotés de grands balcons.

  5. 57 commerces intégrés à la résidence pour répondre aux besoins quotidiens.

  6. Infrastructures sportives et de loisirs, comprenant un terrain de basket et une salle de sport.

  7. Piscines et espaces de remise en forme séparés pour les hommes et les femmes, garantissant confort et intimité.

  8. Espace bien-être avec sauna et hammam traditionnel turc.

  9. Sécurité assurée 24h/24 et 7j/7, avec vidéosurveillance, système d’alarme incendie et dispositifs de sécurité complets.

  10. À quelques minutes seulement du métro, des principaux centres commerciaux, des hôpitaux et de l’Aéroport international d’Istanbul.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bagcilar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Maltepe, Turquie
depuis
$658,957
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Muratpasa, Turquie
depuis
$127,225
Quartier résidentiel Excellent residential complex of high quality and affordable prices
Alanya, Turquie
depuis
$143,076
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$260,648
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$338,245
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Karmar Sakura
Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$407,836
Un projet de qualité d'un développeur fiable ! L'entreprise a déjà achevé la construction et réalisé 6 projets. Actuellement, plus de 13 projets sont en construction. Chaque projet achevé augmente la valeur de la ville et répond pleinement aux besoins des clients en logements modernes.Les ca…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turquie
depuis
$183,191
Options de finition Аvec finition
The flat is located in a family house located in a good residential area of ​​Gaziemir, Izmir. Close to schools, kindergartens, hospitals, shopping malls and more. Ideal for a family with children. 1st floor of a 4-storey building. -4 rooms -1 living room and 3 bedrooms -master bedroom ba…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Afficher tout Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Complexe résidentiel Lake Terrace Village
Kargicak, Turquie
depuis
$132,810
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Lake Terrace VillageWe are very pleased to present Lake Terrace Village Kargicak Villas, our luxury segment project, which we have been painstakingly working on for a long time time. This valuable project with reasonable investment cost and high profit also opens the door for you to obtain T…
Développeur
jasmine group
Laisser une demande
Realting.com
Aller