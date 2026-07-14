Appartement dans un nouvel immeuble Karmar Sakura

Karmar Sakura est un projet résidentiel moderne qui offre un équilibre parfait entre confort, fonctionnalité et stabilité à long terme pour les familles souhaitant s’installer à Istanbul. Grâce à ses appartements spacieux, ses espaces verts paysagers et ses services intégrés, il propose un cadre de vie conçu pour répondre aux besoins du quotidien plutôt qu’aux tendances passagères. La présence de commerces au sein de la résidence renforce encore le confort des habitants, qui peuvent accéder facilement aux services essentiels sans quitter le complexe.
En tant qu’investissement, Karmar Sakura constitue une excellente opportunité pour les acheteurs recherchant un bien à faible risque avec une demande locative stable. Les appartements familiaux, situés dans un quartier parfaitement desservi, attirent des locataires de longue durée, réduisant ainsi les périodes de vacance et facilitant la gestion locative. Son approche de construction durable, ses espaces bien-être et ses systèmes de sécurité de pointe renforcent son attractivité auprès des résidents comme des investisseurs à la recherche d’un patrimoine pérenne et de qualité.
Les 10 principaux avantages de Karmar Sakura
Emplacement privilégié sur l’axe Basin Express, dans l’un des secteurs à la plus forte croissance d’Istanbul.
Construction conforme aux principes du bâtiment durable (Green Building), avec un système de récupération et de réutilisation des eaux de pluie.
Résidence implantée sur un terrain de 23 736 m², avec des jardins paysagers et des allées de promenade.
Spacieux appartements 2+1, 3+1 et 4+1 dotés de grands balcons.
57 commerces intégrés à la résidence pour répondre aux besoins quotidiens.
Infrastructures sportives et de loisirs, comprenant un terrain de basket et une salle de sport.
Piscines et espaces de remise en forme séparés pour les hommes et les femmes, garantissant confort et intimité.
Espace bien-être avec sauna et hammam traditionnel turc.
Sécurité assurée 24h/24 et 7j/7, avec vidéosurveillance, système d’alarme incendie et dispositifs de sécurité complets.
À quelques minutes seulement du métro, des principaux centres commerciaux, des hôpitaux et de l’Aéroport international d’Istanbul.