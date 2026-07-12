Appartement dans un nouvel immeuble Flat 24

Flat 24 est une opportunité d’investissement exceptionnelle située au cœur d’Istanbul, sur la prestigieuse avenue Basın Ekspres, l’un des principaux axes de la ville. Grâce à son emplacement stratégique, à proximité des centres d’affaires, des universités et des grands centres commerciaux, ainsi qu’à son architecture moderne alliant confort et élégance, ce projet constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir.

Flat 24 propose des appartements de différentes superficies, conçus selon les principes du Feng Shui afin d’offrir un environnement harmonieux, confortable et propice au bien-être. Grâce à ses prestations haut de gamme, le projet répond parfaitement aux attentes de ceux qui souhaitent réunir investissement et qualité de vie en un seul lieu.

Les avantages du projet :