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Appartement dans un nouvel immeuble Flat 24

Bagcilar, Turquie
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ID: 38202
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar

À propos du complexe

Flat 24 est une opportunité d’investissement exceptionnelle située au cœur d’Istanbul, sur la prestigieuse avenue Basın Ekspres, l’un des principaux axes de la ville. Grâce à son emplacement stratégique, à proximité des centres d’affaires, des universités et des grands centres commerciaux, ainsi qu’à son architecture moderne alliant confort et élégance, ce projet constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir.

Flat 24 propose des appartements de différentes superficies, conçus selon les principes du Feng Shui afin d’offrir un environnement harmonieux, confortable et propice au bien-être. Grâce à ses prestations haut de gamme, le projet répond parfaitement aux attentes de ceux qui souhaitent réunir investissement et qualité de vie en un seul lieu.

Les avantages du projet :

  1. Emplacement stratégique sur l’avenue Basın Ekspres, à proximité de l’aéroport et des principaux centres d’affaires.

  2. Architecture moderne inspirée du Feng Shui, favorisant le confort, l’harmonie et le bien-être.

  3. Station de métro à proximité, offrant un accès rapide à tous les quartiers d’Istanbul.

  4. Large choix d’appartements de différentes superficies, adaptés à des besoins variés.

  5. Vues dégagées et abondante lumière naturelle grâce aux grandes façades vitrées.

  6. Prestations haut de gamme, comprenant une piscine intérieure, un hammam, un sauna et des bains de vapeur.

  7. Hauteur sous plafond de 3 mètres, offrant une agréable sensation d’espace et de confort.

  8. Sécurité et vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, garantissant la tranquillité des résidents.

  9. Espace commercial intégré au sein du complexe, permettant de répondre facilement aux besoins du quotidien.

  10. Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque dans le cadre d’un investissement dans le projet.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Bagcilar, Turquie
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Appartement dans un nouvel immeuble Flat 24
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