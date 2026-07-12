Appartement dans un nouvel immeuble Nevbahar Suites

Nevbahar Suites à Başakşehir – Une résidence boutique dans un quartier en plein essor

Nevbahar Suites est un programme résidentiel boutique situé dans le quartier en plein développement de Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul. Conçu pour offrir confort, intimité et modernité, le projet propose un environnement résidentiel paisible, particulièrement adapté aux familles souhaitant profiter d’un cadre de vie serein au cœur de la ville.

Contrairement à de nombreux ensembles de grande hauteur, Nevbahar Suites adopte une architecture horizontale de faible hauteur, réduisant la densité de construction et créant un environnement plus ouvert, convivial et orienté vers la vie de quartier. Le projet met l’accent sur des appartements spacieux, des espaces verts paysagers et des aménagements soigneusement pensés, alliant fonctionnalité et esthétique.

Son emplacement dans l’un des quartiers les mieux planifiés et à la croissance la plus rapide d’Istanbul en fait un choix attractif aussi bien pour les propriétaires occupants que pour les investisseurs.

Des appartements spacieux, lumineux et ouverts sur l’extérieur

Les appartements de Nevbahar Suites sont conçus pour maximiser l’espace, la lumière naturelle et le confort au quotidien. Chaque logement dispose de grands balcons ou de terrasses privatives, permettant aux résidents de profiter de l’air libre tout en préservant leur intimité.

Les espaces ouverts et les larges baies vitrées apportent une luminosité abondante et renforcent la sensation d’espace. Cette approche architecturale répond parfaitement aux attentes des familles modernes en offrant des logements à la fois pratiques et confortables.

Grâce à son architecture de faible hauteur, le projet garantit un environnement résidentiel plus calme et plus agréable que les développements urbains à forte densité.

Une résidence privée entourée d’espaces verts

Nevbahar Suites offre les avantages d’une résidence privée sécurisée, à l’écart de la circulation et du bruit de la ville. Ses jardins paysagers intérieurs créent des espaces verts propices à la détente, aux rencontres entre voisins et aux activités de plein air.

Les familles bénéficient d’aires de jeux sécurisées pour les enfants, harmonieusement intégrées aux espaces verts. Le projet comprend également une salle de sport et des installations de loisirs, favorisant un mode de vie actif et sain.

La sécurité et l’intimité constituent des priorités du projet, avec des accès contrôlés et un service de sécurité disponible 24h/24 et 7j/7, garantissant un cadre de vie serein.

Les principaux atouts du projet

Projet boutique avec un nombre limité de bâtiments résidentiels.

Architecture horizontale de faible hauteur réduisant la densité.

Appartements avec de grands balcons et terrasses privatives.

Jardins paysagers aménagés à l’intérieur de la résidence.

Résidence privée, séparée de la circulation urbaine.

Salle de sport et installations de loisirs sur place.

Aires de jeux pour enfants intégrées aux espaces verts.

Résidence sécurisée avec accès contrôlé et surveillance 24h/24 et 7j/7.

Plans fonctionnels optimisant l’espace et la lumière naturelle.

Située dans un secteur résidentiel planifié de Başakşehir.

Nevbahar Suites à Başakşehir est une résidence boutique de faible hauteur proposant des appartements spacieux, de grands balcons, des espaces verts paysagers et un environnement calme, idéal pour la vie de famille.

Le projet met en avant une architecture horizontale, un concept de résidence privée sécurisée et des logements fonctionnels baignés de lumière naturelle, offrant un style de vie moderne et paisible dans l’un des quartiers les plus prometteurs d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Nevbahar Suites :