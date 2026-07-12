Appartement dans un nouvel immeuble Tane Koru

Tane Koru est un projet résidentiel moderne situé à Kayaşehir, Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul. Il propose une architecture de faible hauteur, de vastes espaces verts et des systèmes de maison intelligente dans l’un des quartiers connaissant la plus forte croissance de la ville.
Tane Koru associe une conception pensée pour les familles, des installations de bien-être et une excellente accessibilité, offrant un cadre de vie paisible à proximité des lignes de métro, des autoroutes et de l’aéroport d’Istanbul.
Les 10 principaux avantages de Tane Koru :
Emplacement privilégié à Başakşehir (Kayaşehir), sur la rive européenne d’Istanbul.
À proximité des stations de métro, des autoroutes, des écoles et des centres commerciaux.
Architecture horizontale de faible hauteur, garantissant un haut niveau d’intimité.
Seulement deux appartements par étage répartis dans 10 bâtiments résidentiels.
Spacieux appartements de type 2+1 et 3+1, tous dotés d’un balcon.
75 % du terrain sont consacrés aux espaces verts et aux aménagements paysagers.
Technologie de maison intelligente avec fonctions de contrôle à distance.
Espaces bien-être comprenant un hammam, un sauna, un bain de vapeur et une salle de sport.
Résidence sécurisée et adaptée aux familles, avec des espaces dédiés aux enfants.
Fort potentiel d’investissement et de location dans un quartier en plein développement.