Appartement dans un nouvel immeuble Tane Koru

Tane Koru est un projet résidentiel moderne situé à Kayaşehir, Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul. Il propose une architecture de faible hauteur, de vastes espaces verts et des systèmes de maison intelligente dans l’un des quartiers connaissant la plus forte croissance de la ville.

Tane Koru associe une conception pensée pour les familles, des installations de bien-être et une excellente accessibilité, offrant un cadre de vie paisible à proximité des lignes de métro, des autoroutes et de l’aéroport d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Tane Koru :