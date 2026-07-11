Appartement dans un nouvel immeuble Ebruli Kayaşehir

Ebruli Kayaşehir est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Başakşehir, à Istanbul. Il offre un cadre de vie conçu pour les familles, avec de vastes espaces verts, des espaces de loisirs et un environnement urbain calme et agréable.

Ebruli Kayaşehir associe des appartements élégants et fonctionnels à un emplacement privilégié, à proximité des transports en commun, des écoles, des hôpitaux et de l’aéroport international d’Istanbul, ce qui en fait un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 principaux avantages d’Ebruli Kayaşehir :