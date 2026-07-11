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Appartement dans un nouvel immeuble Ebruli Kayaşehir

Basaksehir, Turquie
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9
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ID: 38196
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir

À propos du complexe

Ebruli Kayaşehir est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Başakşehir, à Istanbul. Il offre un cadre de vie conçu pour les familles, avec de vastes espaces verts, des espaces de loisirs et un environnement urbain calme et agréable.

Ebruli Kayaşehir associe des appartements élégants et fonctionnels à un emplacement privilégié, à proximité des transports en commun, des écoles, des hôpitaux et de l’aéroport international d’Istanbul, ce qui en fait un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 principaux avantages d’Ebruli Kayaşehir :

  • Emplacement privilégié à Başakşehir, à proximité des grands axes routiers et des lignes de métro.

  • Appartements spacieux, parfaitement adaptés aux familles.

  • Vastes espaces verts paysagers, offrant un cadre naturel et paisible.

  • Sentiers de promenade et pistes cyclables, favorisant un mode de vie actif et sain.

  • Nombreux équipements de loisirs, comprenant une salle de sport et diverses installations sociales.

  • Construction moderne réalisée avec des matériaux de haute qualité.

  • Proximité de l’aéroport international d’Istanbul.

  • Accès facile aux centres commerciaux, aux écoles et aux hôpitaux.

  • Résidence sécurisée avec surveillance et sécurité 24h/24 et 7j/7.

  • Fort potentiel d’investissement dans l’un des quartiers à la croissance la plus rapide d’Istanbul.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Basaksehir, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons

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Appartement dans un nouvel immeuble Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Turquie
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