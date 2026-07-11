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Appartement dans un nouvel immeuble Özak Dragos

Maltepe, Turquie
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11
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ID: 38190
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Maltepe

À propos du complexe

Özak Dragos est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le prestigieux quartier côtier de Dragos, à Maltepe. Il associe un cadre de vie luxueux, une atmosphère paisible et de magnifiques vues sur la mer. Les appartements, spacieux et baignés de lumière naturelle, offrent un confort exceptionnel ainsi qu’un accès facile aux principaux quartiers de la ville.

Özak Dragos se distingue par son architecture contemporaine, ses vues panoramiques sur la mer de Marmara et les Îles des Princes, ainsi que par sa proximité avec les principaux axes de transport et les commodités urbaines.

Les avantages d’Özak Dragos :

  • Vue directe sur la mer de Marmara et les Îles des Princes.

  • Emplacement prestigieux à Dragos, à proximité de l’autoroute E-5 et de la station de métro.

  • Appartements du 1+1 au 4+1, idéaux pour les familles comme pour les investisseurs.

  • Possibilité d’aménager un espace Home Office, parfaitement adapté au mode de vie moderne.

  • Intérieurs contemporains avec des finitions haut de gamme et des matériaux de qualité supérieure.

  • Espaces de loisirs et de bien-être comprenant une salle de sport, un sauna, des piscines et de vastes espaces verts paysagers.

  • Résidence sécurisée avec surveillance 24h/24 et 7j/7 et système d’accès intelligent.

  • Places de parking privées pour tous les logements.

  • À quelques pas des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux.

  • Projet développé par Özak GYO, l’une des sociétés immobilières les plus réputées et les plus fiables de Turquie.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Maltepe, Turquie
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Finances
Loisirs

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