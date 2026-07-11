Appartement dans un nouvel immeuble Özak Dragos

Özak Dragos est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le prestigieux quartier côtier de Dragos, à Maltepe. Il associe un cadre de vie luxueux, une atmosphère paisible et de magnifiques vues sur la mer. Les appartements, spacieux et baignés de lumière naturelle, offrent un confort exceptionnel ainsi qu’un accès facile aux principaux quartiers de la ville.

Özak Dragos se distingue par son architecture contemporaine, ses vues panoramiques sur la mer de Marmara et les Îles des Princes, ainsi que par sa proximité avec les principaux axes de transport et les commodités urbaines.

Les avantages d’Özak Dragos :