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Appartement dans un nouvel immeuble Via Life Eyup

Eyupsultan, Turquie
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ID: 38181
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Eyupsultan

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Via Life Eyup est un complexe résidentiel moderne actuellement en construction dans le quartier d’Eyüp Sultan à Istanbul, implanté sur un terrain de 12 000 m². Le projet comprend 5 bâtiments regroupant plus de 350 appartements, avec des configurations allant du 2+1 au 5+1, alliant architecture contemporaine, confort et fonctionnalité.

Via Life Eyup bénéficie d’un emplacement central, à proximité des principaux axes routiers, des centres commerciaux, des écoles et des établissements de santé. Les résidents profitent d’équipements modernes, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, des terrains de sport, des restaurants, un spa, un parking souterrain ainsi qu’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les principaux avantages de Via Life Eyup

  • Emplacement privilégié à Eyüp Sultan, Istanbul

  • Large choix d’appartements adaptés aux familles et aux investisseurs

  • Infrastructures sportives et de loisirs complètes

  • Piscine intérieure, sauna et spa dédiés au bien-être des résidents

  • Parking souterrain pour plus de confort

  • Sécurité et vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7

  • Excellente desserte par les transports en commun et les principaux axes routiers

  • Idéal pour un investissement ou une résidence familiale confortable

  • Finitions haut de gamme et architecture contemporaine

  • Livraison prévue en décembre 2025

Localisation sur la carte

Eyupsultan, Turquie
Alimentation et boissons

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Eyupsultan, Turquie
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