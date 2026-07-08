Appartement dans un nouvel immeuble Via Life Eyup

Via Life Eyup est un complexe résidentiel moderne actuellement en construction dans le quartier d’Eyüp Sultan à Istanbul, implanté sur un terrain de 12 000 m². Le projet comprend 5 bâtiments regroupant plus de 350 appartements, avec des configurations allant du 2+1 au 5+1, alliant architecture contemporaine, confort et fonctionnalité.
Via Life Eyup bénéficie d’un emplacement central, à proximité des principaux axes routiers, des centres commerciaux, des écoles et des établissements de santé. Les résidents profitent d’équipements modernes, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, des terrains de sport, des restaurants, un spa, un parking souterrain ainsi qu’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7.
Les principaux avantages de Via Life Eyup
Emplacement privilégié à Eyüp Sultan, Istanbul
Large choix d’appartements adaptés aux familles et aux investisseurs
Infrastructures sportives et de loisirs complètes
Piscine intérieure, sauna et spa dédiés au bien-être des résidents
Parking souterrain pour plus de confort
Sécurité et vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7
Excellente desserte par les transports en commun et les principaux axes routiers
Idéal pour un investissement ou une résidence familiale confortable
Finitions haut de gamme et architecture contemporaine
Livraison prévue en décembre 2025