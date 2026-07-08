Appartement dans un nouvel immeuble Via Life Eyup

Via Life Eyup est un complexe résidentiel moderne actuellement en construction dans le quartier d’Eyüp Sultan à Istanbul, implanté sur un terrain de 12 000 m². Le projet comprend 5 bâtiments regroupant plus de 350 appartements, avec des configurations allant du 2+1 au 5+1, alliant architecture contemporaine, confort et fonctionnalité.

Via Life Eyup bénéficie d’un emplacement central, à proximité des principaux axes routiers, des centres commerciaux, des écoles et des établissements de santé. Les résidents profitent d’équipements modernes, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, des terrains de sport, des restaurants, un spa, un parking souterrain ainsi qu’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les principaux avantages de Via Life Eyup