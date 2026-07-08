Appartement dans un nouvel immeuble The Almond Garden

The Almond Garden Acıbadem est un projet résidentiel boutique d’exception situé à Üsküdar–Acıbadem, l’un des quartiers les plus établis d’Istanbul, réputé pour son tissu urbain développé, sa qualité de vie élevée et une demande immobilière constante. Composé de seulement 148 appartements répartis dans deux immeubles résidentiels de 10 étages, le projet offre un niveau d’intimité et d’exclusivité devenu rare dans les quartiers centraux d’Istanbul. Cette offre limitée, associée au prestige durable d’Acıbadem, favorise une excellente préservation de la valeur des biens ainsi qu’un fort potentiel d’appréciation à long terme.

Des logements flexibles conçus pour les familles modernes

L’un des principaux atouts de The Almond Garden Acıbadem réside dans la diversité de ses typologies de logements, allant des appartements fonctionnels 1+1 aux spacieuses résidences familiales 4+1. Le projet propose également des duplex, des lofts, des appartements avec jardin privé et des logements avec terrasse, répondant ainsi à différents styles de vie et besoins résidentiels. Les systèmes de maison intelligente, les espaces généreux et les jardins paysagers contribuent à un confort quotidien optimal, en parfaite adéquation avec les exigences de la vie urbaine contemporaine.

Une localisation stratégique et un fort potentiel d’investissement

Situé dans l’un des quartiers les mieux desservis d’Üsküdar, The Almond Garden Acıbadem bénéficie d’un accès rapide aux principaux axes routiers, aux transports en commun, aux établissements de santé et aux institutions éducatives. Cette situation privilégiée renforce la demande locative tout en séduisant les acquéreurs à la recherche d’une résidence principale. Grâce à son approche de construction durable, à ses nombreux équipements communs et à son concept résidentiel boutique, le projet représente une opportunité d’investissement équilibrée, alliant qualité de vie et demande durable sur le marché immobilier.

The Almond Garden Acıbadem est un projet résidentiel boutique situé à Üsküdar–Acıbadem, développé sur un terrain de 12 847 m² et composé de deux immeubles résidentiels de 10 étages comprenant 148 appartements modernes.

Le projet propose des logements allant du 1+1 au 4+1, y compris des duplex, des lofts, des appartements avec jardin et des terrasses, combinant technologies de maison intelligente, espaces verts et emplacement central.

Les 10 principaux avantages de The Almond Garden Acıbadem