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Appartement dans un nouvel immeuble The Almond Garden

Uskudar, Turquie
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10
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ID: 38179
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Uskudar

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

The Almond Garden Acıbadem est un projet résidentiel boutique d’exception situé à Üsküdar–Acıbadem, l’un des quartiers les plus établis d’Istanbul, réputé pour son tissu urbain développé, sa qualité de vie élevée et une demande immobilière constante. Composé de seulement 148 appartements répartis dans deux immeubles résidentiels de 10 étages, le projet offre un niveau d’intimité et d’exclusivité devenu rare dans les quartiers centraux d’Istanbul. Cette offre limitée, associée au prestige durable d’Acıbadem, favorise une excellente préservation de la valeur des biens ainsi qu’un fort potentiel d’appréciation à long terme.

Des logements flexibles conçus pour les familles modernes

L’un des principaux atouts de The Almond Garden Acıbadem réside dans la diversité de ses typologies de logements, allant des appartements fonctionnels 1+1 aux spacieuses résidences familiales 4+1. Le projet propose également des duplex, des lofts, des appartements avec jardin privé et des logements avec terrasse, répondant ainsi à différents styles de vie et besoins résidentiels. Les systèmes de maison intelligente, les espaces généreux et les jardins paysagers contribuent à un confort quotidien optimal, en parfaite adéquation avec les exigences de la vie urbaine contemporaine.

Une localisation stratégique et un fort potentiel d’investissement

Situé dans l’un des quartiers les mieux desservis d’Üsküdar, The Almond Garden Acıbadem bénéficie d’un accès rapide aux principaux axes routiers, aux transports en commun, aux établissements de santé et aux institutions éducatives. Cette situation privilégiée renforce la demande locative tout en séduisant les acquéreurs à la recherche d’une résidence principale. Grâce à son approche de construction durable, à ses nombreux équipements communs et à son concept résidentiel boutique, le projet représente une opportunité d’investissement équilibrée, alliant qualité de vie et demande durable sur le marché immobilier.

The Almond Garden Acıbadem est un projet résidentiel boutique situé à Üsküdar–Acıbadem, développé sur un terrain de 12 847 m² et composé de deux immeubles résidentiels de 10 étages comprenant 148 appartements modernes.

Le projet propose des logements allant du 1+1 au 4+1, y compris des duplex, des lofts, des appartements avec jardin et des terrasses, combinant technologies de maison intelligente, espaces verts et emplacement central.

Les 10 principaux avantages de The Almond Garden Acıbadem

  • Situé à Acıbadem, l’un des quartiers les plus prestigieux d’Üsküdar.

  • Deux immeubles résidentiels de 10 étages comprenant seulement 148 appartements.

  • Large choix de logements, du 1+1 au 4+1, incluant des duplex et des appartements avec terrasse.

  • Appartements avec jardin privé et lofts, une offre rare dans ce secteur.

  • Piscine intérieure, salle de sport et sauna réservés aux résidents.

  • Cafés, restaurants et espaces barbecue au sein de la résidence.

  • Jardins paysagers avec sentiers de promenade et pistes de jogging.

  • Systèmes de maison intelligente intégrés aux appartements.

  • Conçu selon les principes de la construction durable et respectueuse de l’environnement.

  • Fort potentiel de valorisation grâce à son emplacement central et au nombre limité d’appartements.

Localisation sur la carte

Uskudar, Turquie
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Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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Appartement dans un nouvel immeuble The Almond Garden
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