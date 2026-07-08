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Appartement dans un nouvel immeuble Koşuyolu Koru Evleri

Uskudar, Turquie
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7
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ID: 38178
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Uskudar

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Koşuyolu Koru Evleri est un projet résidentiel de luxe situé dans le prestigieux quartier de Koşuyolu, dans le district d’Üsküdar, sur la rive asiatique d’Istanbul. Offrant une vue sur la forêt de Validebağ, le projet associe harmonieusement la nature, une architecture contemporaine et un mode de vie urbain.

Koşuyolu Koru Evleri propose de spacieux appartements aux finitions élégantes, équipés de systèmes de maison intelligente, offrant une adresse résidentielle raffinée où confort, esthétique et sérénité se conjuguent à proximité du centre-ville.

10 avantages de Koşuyolu Koru Evleri :

  • Emplacement privilégié et prestigieux à Üsküdar

  • Environnement naturel à proximité immédiate de la forêt de Validebağ

  • Accès facile aux ponts et aux principaux réseaux de transport

  • Architecture moderne en parfaite harmonie avec la nature

  • Appartements avec vue panoramique sur la ville et la forêt

  • Systèmes de maison intelligente garantissant sécurité et confort

  • Espaces de loisirs comprenant une piscine, un sauna et une salle de sport

  • Espaces verts et sentiers de promenade

  • Cadre de vie paisible et adapté aux familles

  • Forte valeur d’investissement avec un excellent potentiel de valorisation à long terme

Localisation sur la carte

Uskudar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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