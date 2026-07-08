Appartement dans un nouvel immeuble Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri est un projet résidentiel de luxe situé dans le prestigieux quartier de Koşuyolu, dans le district d’Üsküdar, sur la rive asiatique d’Istanbul. Offrant une vue sur la forêt de Validebağ, le projet associe harmonieusement la nature, une architecture contemporaine et un mode de vie urbain.
Koşuyolu Koru Evleri propose de spacieux appartements aux finitions élégantes, équipés de systèmes de maison intelligente, offrant une adresse résidentielle raffinée où confort, esthétique et sérénité se conjuguent à proximité du centre-ville.
10 avantages de Koşuyolu Koru Evleri :
Emplacement privilégié et prestigieux à Üsküdar
Environnement naturel à proximité immédiate de la forêt de Validebağ
Accès facile aux ponts et aux principaux réseaux de transport
Architecture moderne en parfaite harmonie avec la nature
Appartements avec vue panoramique sur la ville et la forêt
Systèmes de maison intelligente garantissant sécurité et confort
Espaces de loisirs comprenant une piscine, un sauna et une salle de sport
Espaces verts et sentiers de promenade
Cadre de vie paisible et adapté aux familles
Forte valeur d’investissement avec un excellent potentiel de valorisation à long terme