Appartement dans un nouvel immeuble Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri est un projet résidentiel de luxe situé dans le prestigieux quartier de Koşuyolu, dans le district d’Üsküdar, sur la rive asiatique d’Istanbul. Offrant une vue sur la forêt de Validebağ, le projet associe harmonieusement la nature, une architecture contemporaine et un mode de vie urbain.

Koşuyolu Koru Evleri propose de spacieux appartements aux finitions élégantes, équipés de systèmes de maison intelligente, offrant une adresse résidentielle raffinée où confort, esthétique et sérénité se conjuguent à proximité du centre-ville.

10 avantages de Koşuyolu Koru Evleri :