Appartement dans un nouvel immeuble Otto Barbaros

Otto Barbaros est un projet immobilier à usage mixte, résidentiel et commercial, situé sur le boulevard Barbaros à Ataşehir. Conçu selon une architecture moderne et des agencements fonctionnels, il offre un cadre de vie urbain à proximité des principaux pôles d’affaires d’Istanbul.

Otto Barbaros offre intimité, sécurité et espaces fonctionnels avec un accès direct aux bureaux, aux centres commerciaux et aux principaux axes de transport, ce qui en fait un excellent choix pour vivre, travailler et réaliser un investissement à long terme à Ataşehir.

Les 10 principaux avantages d’Otto Barbaros