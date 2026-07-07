Appartement dans un nouvel immeuble Otto Barbaros

Otto Barbaros est un projet immobilier à usage mixte, résidentiel et commercial, situé sur le boulevard Barbaros à Ataşehir. Conçu selon une architecture moderne et des agencements fonctionnels, il offre un cadre de vie urbain à proximité des principaux pôles d’affaires d’Istanbul.
Otto Barbaros offre intimité, sécurité et espaces fonctionnels avec un accès direct aux bureaux, aux centres commerciaux et aux principaux axes de transport, ce qui en fait un excellent choix pour vivre, travailler et réaliser un investissement à long terme à Ataşehir.
Les 10 principaux avantages d’Otto Barbaros
Situé directement sur le boulevard Barbaros, l’une des principales artères d’Ataşehir.
À proximité du quartier financier et des sièges des grandes entreprises d’Istanbul.
Associe des logements à des espaces commerciaux et des boutiques au sein du même projet.
Conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans le quartier d’affaires d’Ataşehir.
Appartements aux agencements optimisés et fonctionnels pour un usage quotidien.
Architecture contemporaine et façade moderne conformes aux standards urbains actuels.
Accès rapide aux autoroutes TEM et E-5, facilitant les déplacements dans toute la ville.
Système de sécurité avec contrôle d’accès 24h/24 et 7j/7, adapté à un complexe à usage mixte.
Capacité de stationnement prévue pour les résidents ainsi que pour les visiteurs des espaces commerciaux.
Fort potentiel de maintien et de valorisation du patrimoine grâce au nombre limité de nouveaux projets sur le boulevard Barbaros.