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Appartement dans un nouvel immeuble in Güneşli Istanbul

Arif Aga Sokagi, Turquie
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7
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ID: 34982
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/03/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Arif Aga Sokagi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

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Avrupa Konutları Güneşli – Un style de vie moderne au cœur d'Istanbul européen situé à Güneşli – Bağcılar, l'un des quartiers les plus dynamiques du côté européen d'Istanbul, Avrupa Konutları Güneşli par Artaş İnşaat offre un nouveau niveau de vie familiale urbaine. Le projet combine la verdure, la tranquillité et l'accessibilité — étant proche des grandes autoroutes, des stations de métro et des centres commerciaux — pour créer un environnement résidentiel parfaitement équilibré.

Avrupa Konutları Güneşli offre une large gamme d'appartements pour répondre à tous les besoins : de 1+1 appartements élégants pour les personnes modernes, 2+1 et 3+1 appartements familiaux, jusqu'à 4+1 résidences premium conçues pour une vie spacieuse et élégante. Chaque appartement dispose de grands balcons, de fenêtres panoramiques et de plans intelligents qui maximisent le confort, la lumière et l'intimité.

Caractéristiques clés de Avrupa Konutları Güneşli

  1. Architecture contemporaine avec finition haut de gamme.

  2. Infrastructure de la maison intelligente et systèmes de contrôle intégrés.

  3. Espaces verts et jardins paysagers.

  4. Piscines séparées pour les hommes, les femmes et les enfants.

  5. Salle de sport, sauna et hammam entièrement équipés.

  6. Chemins de randonnée et de jogging dans tout le complexe.

  7. Aires de jeux pour enfants et zones de détente familiale.

  8. Sécurité 24/7 avec systèmes de surveillance avancés.

  9. Parking intérieur et service d'entretien professionnel.

  10. Admissibilité à la citoyenneté turque grâce à des investissements immobiliers.

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Arif Aga Sokagi, Turquie
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