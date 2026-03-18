Appartement dans un nouvel immeuble in Güneşli Istanbul

Avrupa Konutları Güneşli – Un style de vie moderne au cœur d'Istanbul européen situé à Güneşli – Bağcılar, l'un des quartiers les plus dynamiques du côté européen d'Istanbul, Avrupa Konutları Güneşli par Artaş İnşaat offre un nouveau niveau de vie familiale urbaine. Le projet combine la verdure, la tranquillité et l'accessibilité — étant proche des grandes autoroutes, des stations de métro et des centres commerciaux — pour créer un environnement résidentiel parfaitement équilibré.

Avrupa Konutları Güneşli offre une large gamme d'appartements pour répondre à tous les besoins : de 1+1 appartements élégants pour les personnes modernes, 2+1 et 3+1 appartements familiaux, jusqu'à 4+1 résidences premium conçues pour une vie spacieuse et élégante. Chaque appartement dispose de grands balcons, de fenêtres panoramiques et de plans intelligents qui maximisent le confort, la lumière et l'intimité.

Caractéristiques clés de Avrupa Konutları Güneşli