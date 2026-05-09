Complexe résidentiel TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

TOR Ville de financement Istanbul: Appartements dans le quartier Up-and-Coming Ümraniye

Ce projet résidentiel exclusif est situé dans le quartier Ümraniye en développement rapide du côté anatolien d'Istanbul, à seulement 5 minutes du centre financier d'Istanbul.

Combinant le niveau de vie moderne et les avantages du transport central, ce projet offre une option idéale pour les investisseurs et les familles.

Appartements à vendre

1+1 appartements (de 95 m2 à 211 m2) à partir de USD 229 000

2+1 appartements (de 117 m2 à 180 m2) à partir de USD 310,000

Forfait appartement citoyen - deux appartements 2+1 et un appartement 2+1 pour USD 540,000

Plan de paiement

30% d'acompte !

0% plan de montage jusqu'à l'achèvement de la construction!

Date d'achèvement: Q4 2027

Infrastructure développée du complexe

Le complexe résidentiel de Tor Finans City, construit sur un terrain d'une superficie totale de 8 000 m2, se compose de deux blocs résidentiels modernes de 12 étages, offrant un total de 242 appartements dans des configurations 1+1 et 2+1.

Les caractéristiques complexes:

Piscine intérieure

Bain turc, sauna et espace spa

Salle Pilates

Zones de jeux pour enfants

Réception et ascenseur

Promenades piétonnes et zones de détente

Parking intérieur

Caméras de sécurité et de surveillance 24 heures sur 24

Avantages de l'appartement

Chaque appartement est conçu pour un séjour confortable et sûr et est équipé de:

Terrasse et balcon

Buanderie et débarras

Système de chauffage central

Système à domicile intelligent

Climatisation et stores

Appareils de cuisine intégrés

Système central par satellite

Système de mesure de la chaleur

Situation pratique

Le complexe est à distance de marche des équipements clés:

50 m - arrêt de bus le plus proche

150 m - pharmacie

200 m - parc et promenade

500 m - Centre financier d'Istanbul

600 m - Hôpital

700 m — Station de métro

1 km — Centre commercial Canpark

3 km — Centre commercial Buyaka

10 km — 15 juillet Pont des martyrs

11 km — Tunnel Eurasie

13,7 km — Pont Fatih Sultan Mehmet

28 km — Aéroport de Sabiha Gokcen

Pourquoi acheter un appartement à TOR Finance City ?

Légalisation : Convient pour obtenir un permis de séjour et la citoyenneté turque Domaine prometteur: Ümraniye se développe activement, avec une demande croissante de logements. Proximité du centre financier: IFC attire les professionnels en raison de la forte demande de location. Accessibilité au transport: Métro, arrêts de bus et autoroutes sont accessibles à pied. Infrastructure moderne: Tout ce dont vous avez besoin est proche. Sécurité et confort : sécurité 24h/24, caméras de surveillance et environnement bien conçu. Avantages à long terme : augmentation de la valeur de la propriété dans une région en développement.

Ne manquez pas votre chance de devenir propriétaire d'appartement à TOR Finance City!

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