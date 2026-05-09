Complexe résidentiel TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

TOR Ville de financement Istanbul: Appartements dans le quartier Up-and-Coming Ümraniye
Ce projet résidentiel exclusif est situé dans le quartier Ümraniye en développement rapide du côté anatolien d'Istanbul, à seulement 5 minutes du centre financier d'Istanbul.
Combinant le niveau de vie moderne et les avantages du transport central, ce projet offre une option idéale pour les investisseurs et les familles.
Appartements à vendre
- 1+1 appartements (de 95 m2 à 211 m2) à partir de USD 229 000
- 2+1 appartements (de 117 m2 à 180 m2) à partir de USD 310,000
- Forfait appartement citoyen - deux appartements 2+1 et un appartement 2+1 pour USD 540,000
Plan de paiement
- 30% d'acompte !
- 0% plan de montage jusqu'à l'achèvement de la construction!
Date d'achèvement: Q4 2027
Infrastructure développée du complexe
Le complexe résidentiel de Tor Finans City, construit sur un terrain d'une superficie totale de 8 000 m2, se compose de deux blocs résidentiels modernes de 12 étages, offrant un total de 242 appartements dans des configurations 1+1 et 2+1.
Les caractéristiques complexes:
- Piscine intérieure
- Bain turc, sauna et espace spa
- Salle Pilates
- Zones de jeux pour enfants
- Réception et ascenseur
- Promenades piétonnes et zones de détente
- Parking intérieur
- Caméras de sécurité et de surveillance 24 heures sur 24
Avantages de l'appartement
Chaque appartement est conçu pour un séjour confortable et sûr et est équipé de:
- Terrasse et balcon
- Buanderie et débarras
- Système de chauffage central
- Système à domicile intelligent
- Climatisation et stores
- Appareils de cuisine intégrés
- Système central par satellite
- Système de mesure de la chaleur
Situation pratique
Le complexe est à distance de marche des équipements clés:
- 50 m - arrêt de bus le plus proche
- 150 m - pharmacie
- 200 m - parc et promenade
- 500 m - Centre financier d'Istanbul
- 600 m - Hôpital
- 700 m — Station de métro
- 1 km — Centre commercial Canpark
- 3 km — Centre commercial Buyaka
- 10 km — 15 juillet Pont des martyrs
- 11 km — Tunnel Eurasie
- 13,7 km — Pont Fatih Sultan Mehmet
- 28 km — Aéroport de Sabiha Gokcen
Pourquoi acheter un appartement à TOR Finance City ?
- Légalisation : Convient pour obtenir un permis de séjour et la citoyenneté turque
- Domaine prometteur: Ümraniye se développe activement, avec une demande croissante de logements.
- Proximité du centre financier: IFC attire les professionnels en raison de la forte demande de location.
- Accessibilité au transport: Métro, arrêts de bus et autoroutes sont accessibles à pied.
- Infrastructure moderne: Tout ce dont vous avez besoin est proche.
- Sécurité et confort : sécurité 24h/24, caméras de surveillance et environnement bien conçu.
- Avantages à long terme : augmentation de la valeur de la propriété dans une région en développement.
Ne manquez pas votre chance de devenir propriétaire d'appartement à TOR Finance City!
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