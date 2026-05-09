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Complexe résidentiel TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

Umraniye, Turquie
depuis
$229,000
BTC
2.7239094
ETH
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* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
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ID: 36541
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye
  • Métro
    Ihlamurkuyu (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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TOR Ville de financement Istanbul: Appartements dans le quartier Up-and-Coming Ümraniye

Ce projet résidentiel exclusif est situé dans le quartier Ümraniye en développement rapide du côté anatolien d'Istanbul, à seulement 5 minutes du centre financier d'Istanbul.

Combinant le niveau de vie moderne et les avantages du transport central, ce projet offre une option idéale pour les investisseurs et les familles.

Appartements à vendre

  • 1+1 appartements (de 95 m2 à 211 m2) à partir de USD 229 000
  • 2+1 appartements (de 117 m2 à 180 m2) à partir de USD 310,000
  • Forfait appartement citoyen - deux appartements 2+1 et un appartement 2+1 pour USD 540,000

Plan de paiement

  • 30% d'acompte !
  • 0% plan de montage jusqu'à l'achèvement de la construction!

Date d'achèvement: Q4 2027

Infrastructure développée du complexe

Le complexe résidentiel de Tor Finans City, construit sur un terrain d'une superficie totale de 8 000 m2, se compose de deux blocs résidentiels modernes de 12 étages, offrant un total de 242 appartements dans des configurations 1+1 et 2+1.

Les caractéristiques complexes:

  • Piscine intérieure
  • Bain turc, sauna et espace spa
  • Salle Pilates
  • Zones de jeux pour enfants
  • Réception et ascenseur
  • Promenades piétonnes et zones de détente
  • Parking intérieur
  • Caméras de sécurité et de surveillance 24 heures sur 24

Avantages de l'appartement

Chaque appartement est conçu pour un séjour confortable et sûr et est équipé de:

  • Terrasse et balcon
  • Buanderie et débarras
  • Système de chauffage central
  • Système à domicile intelligent
  • Climatisation et stores
  • Appareils de cuisine intégrés
  • Système central par satellite
  • Système de mesure de la chaleur

Situation pratique

Le complexe est à distance de marche des équipements clés:

  • 50 m - arrêt de bus le plus proche
  • 150 m - pharmacie
  • 200 m - parc et promenade
  • 500 m - Centre financier d'Istanbul
  • 600 m - Hôpital
  • 700 m — Station de métro
  • 1 km — Centre commercial Canpark
  • 3 km — Centre commercial Buyaka
  • 10 km — 15 juillet Pont des martyrs
  • 11 km — Tunnel Eurasie
  • 13,7 km — Pont Fatih Sultan Mehmet
  • 28 km — Aéroport de Sabiha Gokcen

Pourquoi acheter un appartement à TOR Finance City ?

  1. Légalisation : Convient pour obtenir un permis de séjour et la citoyenneté turque
  2. Domaine prometteur: Ümraniye se développe activement, avec une demande croissante de logements.
  3. Proximité du centre financier: IFC attire les professionnels en raison de la forte demande de location.
  4. Accessibilité au transport: Métro, arrêts de bus et autoroutes sont accessibles à pied.
  5. Infrastructure moderne: Tout ce dont vous avez besoin est proche.
  6. Sécurité et confort : sécurité 24h/24, caméras de surveillance et environnement bien conçu.
  7. Avantages à long terme : augmentation de la valeur de la propriété dans une région en développement.

Ne manquez pas votre chance de devenir propriétaire d'appartement à TOR Finance City!

Contactez-nous à :

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Umraniye, Turquie
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