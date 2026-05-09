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Complexe résidentiel A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Bagcilar, Turquie
depuis
$435,000
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5.1742384
ETH
271.2039567
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430 077.7600364
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
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ID: 36538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar
  • Métro
    Yenimahalle (~ 600 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

Un paquet d'appartements abordables pour la citoyenneté turque.

Forfait appartement:
Trois appartements - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) pour USD 435 000

Le projet One Gunesli est situé dans le quartier de Bagcilar, du côté européen d'Istanbul.

Le projet est construit sur un terrain de 17 200 m2 et se compose de 10 blocs de 15 étages, comprenant 700 appartements et 9 espaces commerciaux.

Infrastructure complexe:

Le terrain spacieux offre des commodités pour une vie confortable:

  • Piscine intérieure
  • Salle de fitness
  • Sauna
  • Aires de jeux pour enfants
  • Domaines sociaux
  • Boutiques et cafés
  • Parking intérieur et extérieur

L'accès facile au transport et la proximité des centres commerciaux, des écoles et des installations médicales rendent la zone idéale pour une vie quotidienne confortable.

Le projet est situé :

  • 600 m de la station de métro,
  • À 2,2 km de l'hôpital universitaire Atlas,
  • 3.4 km du centre commercial 212 Outlet,
  • 14 km du centre commercial Forum Istanbul,
  • 35 km de l'aéroport international d'Istanbul.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Modalités de paiement

  • Virements bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH

L'avocat de notre société recueillera, préparera et vérifiera tous les documents nécessaires à l'obtention de la citoyenneté turque et fournira un soutien complet à tous les stades.

Les services de notre entreprise:

  1. Demandes de permis de séjour et de citoyenneté, ouvertures de comptes bancaires, etc.
  2. Ventes immobilières (appartements, villas, magasins, bureaux, hôtels)
  3. Visites d'inspection personnalisées des biens
  4. Transfert gratuit, hébergement, consultations et visites immobilières
  5. Ouverture d'une entreprise en Turquie, Consultations juridiques
  6. Aide à l'achat de mobilier, d'appareils, etc.
  7. Nous allons inscrire vos enfants à la maternelle, à l'école ou à l'université

Localisation sur la carte

Bagcilar, Turquie
Éducation
Soins de santé

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Bagcilar, Turquie
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