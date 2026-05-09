Complexe résidentiel A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Un paquet d'appartements abordables pour la citoyenneté turque.

Forfait appartement:

Trois appartements - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) pour USD 435 000

Le projet One Gunesli est situé dans le quartier de Bagcilar, du côté européen d'Istanbul.

Le projet est construit sur un terrain de 17 200 m2 et se compose de 10 blocs de 15 étages, comprenant 700 appartements et 9 espaces commerciaux.

Infrastructure complexe:

Le terrain spacieux offre des commodités pour une vie confortable:

Piscine intérieure

Salle de fitness

Sauna

Aires de jeux pour enfants

Domaines sociaux

Boutiques et cafés

Parking intérieur et extérieur

L'accès facile au transport et la proximité des centres commerciaux, des écoles et des installations médicales rendent la zone idéale pour une vie quotidienne confortable.

Le projet est situé :

600 m de la station de métro,

À 2,2 km de l'hôpital universitaire Atlas,

3.4 km du centre commercial 212 Outlet,

14 km du centre commercial Forum Istanbul,

35 km de l'aéroport international d'Istanbul.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Modalités de paiement

Virements bancaires

Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH

L'avocat de notre société recueillera, préparera et vérifiera tous les documents nécessaires à l'obtention de la citoyenneté turque et fournira un soutien complet à tous les stades.

Les services de notre entreprise: