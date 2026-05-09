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Complexe résidentiel Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

Sariyer, Turquie
depuis
$350,000
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ID: 36537
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1294
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer
  • Métro
    Seyrantepe (~ 400 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Appartements dans le prestigieux complexe résidentiel de Rams Park House

Posséder un appartement dans un complexe résidentiel moderne du côté nord d'Istanbul – dans le quartier Maslak de Sarıyer.

Le concept Sky de RAMS Park House Maslak élève la vie à un nouveau niveau. Le Sky Pool offre une expérience au-delà du quotidien, vous permettant de flotter parmi les nuages et d'admirer la majesté de l'horizon d'Istanbul.

Le Sky Lounge élève le confort et l'élégance à un nouveau niveau, créant des occasions de créer des souvenirs spéciaux avec des proches dans des espaces publics animés au cœur de la ville. RAMS Park House Maslak offre une perspective unique sur la vie au sommet de la ville avec son concept Sky.

Appartements à vendre

  • 1+1 appartements (53 m2 à 70 m2) à partir de USD 353 000
  • 2+1 appartements (93 m2 à 142 m2) à partir de USD 610 000
  • 3+1 appartements (164 m2 à 181 m2) à partir de USD 1 133 000
  • 4+1 appartements (221 m2) à partir de USD 1 530 000

Plan de paiement

  • Acompte 30%
  • Versements sans intérêt jusqu'à 30 mois!

Un rabais de -% est possible avec le paiement intégral.

Achèvement des travaux : Q4 2027

Infrastructure développée du complexe

Le complexe est construit sur un site de 34 000 m2 et comprend :

  • 10 blocs de 24 étages
  • 2 000 appartements
  • 65% du territoire est affecté à l'aménagement paysager et à l'aménagement paysager

La plupart des appartements offrent une vue pittoresque sur la forêt – profitez de la beauté de la nature sans quitter la maison.

Les motifs invoqués sont les suivants:

  • 4 piscines extérieures et 2 piscines intérieures
  • Piscine à débordement au dernier étage avec vue panoramique
  • Centre de fitness moderne
  • Studios Yoga et Zen
  • Club de boxe
  • Studio d'art
  • Domaines de coworking
  • Sentiers pédestres
  • Zones de détente
  • Bain turc, sauna, spa et hammam
  • Aires de jeux pour enfants
  • Lobby élégant et réception
  • Ascenseurs de voyageurs et de marchandises
  • Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Avantages de l'appartement

Chaque appartement est conçu avec attention aux détails et caractéristiques:

  • Armoire
  • Salle de bains
  • Balcon avec vue sur la forêt ou la ville
  • Système à domicile intelligent
  • Interphone vidéo
  • Porte d'entrée en acier
  • Cabine de douche
  • Tuiles céramiques de haute qualité
  • Plafonds décoratifs suspendus
  • Systèmes modernes Éclairage

Emplacement pratique

Le complexe résidentiel RAMS Park House Maslak est situé au cœur du quartier des affaires, de la culture et du divertissement d'Istanbul. Situé entre le parc d'Istinye et les quartiers de Wadi Istanbul, il bénéficie d'un emplacement privilégié dans la région, à seulement 5 minutes de l'UIT et à 8 minutes du stade RAMS Park.

Avec un accès pratique à l'autoroute TEM et à la rue Büyükdere, le métro et les arrêts de navette à distance de marche, et quatre entrées et sorties séparées, RAMS Park House Maslak offre un accès direct à toutes les grandes artères de transport de la ville.

Le complexe est à distance de marche des principaux points de repère:

  • 250 m - Station de métro
  • 350 m - Centre d'affaires Maslak
  • 2.3 km - Centre commercial Vadi Istanbul
  • 4 km - Pont Fatih Sultan Mehmet
  • 5,6 km - Centre commercial du parc d'Istinye et route TEM
  • 6 km - 15 juillet Pont des Martyrs
  • 27 km - Aéroport international d'Istanbul
  • 37 km - Aéroport de Sabiha Gökçen

Pourquoi acheter un appartement à Rams Park House ?

  1. Convient pour la résidence et la citoyenneté turques
  2. Attractivité des investissements: Le prestigieux quartier de Sariyer et la proximité du centre d'affaires de Maslak garantissent la croissance des valeurs immobilières
  3. Demande de location élevée : Le complexe convient aux touristes et aux voyageurs d'affaires
  4. Qualité de vie : Une combinaison de la nature, des infrastructures développées et de la sécurité
  5. Technologie moderne: Un système de maison intelligente et une interphone vidéo améliorent le confort et la sécurité
  6. Diversité des activités de loisirs: Du sport aux ateliers créatifs – tout est dans le complexe.

Ne manquez pas votre chance de posséder un appartement à Rams Park House !

Contactez-nous à :

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Pourquoi choisir Sariyer, Maslak ?

  • Proximité de la nature: Le complexe est entouré d'air pur et de vues pittoresques chaque jour;
  • Situation pratique: accès facile au centre-ville par les grandes autoroutes;
  • Quartier prestigieux: Sariyer est l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul;
  • Potentiel d'appréciation de la propriété : la région se développe activement.

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
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