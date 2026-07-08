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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound

Besiktas, Turquie
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ID: 354
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

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Pourquoi cette propriété Dessins architecturaux qui représentent l'harmonie de l'approche architecturale avec le paysage d'Istanbul. Faites l'expérience d'un nouveau sentiment dans une réserve naturelle fermée. Le projet est situé dans une zone stratégique qui surplombe les routes principales. Prêt et adapté pour investir et obtenir la citoyenneté turque.

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Besiktas, Turquie
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