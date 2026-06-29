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Complexe résidentiel SANMAR 9

Akdeniz, Turquie
depuis
$53,800
;
5
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ID: 3738
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Akdeniz
  • Ville
    Mersin

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

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Nous proposons d'envisager un nouveau complexe à Mersin, parfait pour les investissements dans les stratégies de revente!!!

Croissance annuelle 30% +
PAIEMENTS OPÉRATIONNELS POUR 12 MOIS PAIEMENTS 50%

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
1. MATIÈRES CERTIFIÉES ET UTILISÉES DE LA 1ère CLASSE
2. SYSTÈME NAGRÉTAIRE ET DE GAZ NATUREL
3. BIMES THÉRMOSTIQUES
4. PETIT SYSTÈME
5. GÉNÉRATEUR COMPLET
6. HYDRO-TÉPLOISOLATION DE LA BEAUTÉ
7. SYSTÈME VIDEO
8. SYSTÈME DE CAMÈRE CENTRALE


CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERIEUR:
1. ÉCHELLES DE COOKHON
2. armoire
3. ESPÈCES POUR LES BATEAUX
4. COOKE FRONTIÈRE
5. OKNA PVC
6. L'IMPORTATION SUR LA BASE FORESTIÈRE
7. LUMIÈRE POUR LA CLASSE 1
8. SOUL 1 CLASSE
9. COUVERTURE OPTIONNELLE 8 MM
10. FERROVIAIRES
onze. INSTALLATION DES CLIENTS AÉRIENS Remorqué


CARACTÉRISTIQUES DES DROGUES :
1. OUVERTURE
2. PARTAGE OUVERT
3. JEU DE L'ENFANT
5. CAMELIA
6. CAPACITÉ D'BARBE


CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE D'UTILISATION GÉNÉRALE:
1. VANNA
2. SAUNA
3. FITNES
4. DERNIÈREMENT


Il y a beaucoup d'offres, avec différentes vues et une zone!!!

Laissez-moi - je vais répondre à toutes les questions et je vais laisser la vraie estate qui vous emporte !!!!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 65.0
Prix ​​par m², USD 849 – 890
Prix ​​de l'appartement, USD 58,647 – 61,494
Appartements 2 chambres
Surface, m² 95.0
Prix ​​par m², USD 857 – 902
Prix ​​de l'appartement, USD 86,547 – 91,102

Localisation sur la carte

Akdeniz, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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