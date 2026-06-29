Complexe résidentiel SANMAR 9

Nous proposons d'envisager un nouveau complexe à Mersin, parfait pour les investissements dans les stratégies de revente!!!
Croissance annuelle 30% +
PAIEMENTS OPÉRATIONNELS POUR 12 MOIS PAIEMENTS 50%
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
1. MATIÈRES CERTIFIÉES ET UTILISÉES DE LA 1ère CLASSE
2. SYSTÈME NAGRÉTAIRE ET DE GAZ NATUREL
3. BIMES THÉRMOSTIQUES
4. PETIT SYSTÈME
5. GÉNÉRATEUR COMPLET
6. HYDRO-TÉPLOISOLATION DE LA BEAUTÉ
7. SYSTÈME VIDEO
8. SYSTÈME DE CAMÈRE CENTRALE
CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERIEUR:
1. ÉCHELLES DE COOKHON
2. armoire
3. ESPÈCES POUR LES BATEAUX
4. COOKE FRONTIÈRE
5. OKNA PVC
6. L'IMPORTATION SUR LA BASE FORESTIÈRE
7. LUMIÈRE POUR LA CLASSE 1
8. SOUL 1 CLASSE
9. COUVERTURE OPTIONNELLE 8 MM
10. FERROVIAIRES
onze. INSTALLATION DES CLIENTS AÉRIENS Remorqué
CARACTÉRISTIQUES DES DROGUES :
1. OUVERTURE
2. PARTAGE OUVERT
3. JEU DE L'ENFANT
5. CAMELIA
6. CAPACITÉ D'BARBE
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE D'UTILISATION GÉNÉRALE:
1. VANNA
2. SAUNA
3. FITNES
4. DERNIÈREMENT
Il y a beaucoup d'offres, avec différentes vues et une zone!!!
Laissez-moi - je vais répondre à toutes les questions et je vais laisser la vraie estate qui vous emporte !!!!