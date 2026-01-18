  1. Realting.com
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn

Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
ID: 33185
Dernière actualisation: 18/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

English English

Le projet Bodrum Yalıkavak Marinn est un projet phare composé de 46 villas et 1 hôtel particulier, construit sur un terrain de 66 mille mètres carrés, à seulement 350 mètres de Yalıkavak Marina et de tous les célèbres restaurants et lieux de divertissement.

Pier & Beach club à Yalikavak Bodrum

Le centre sportif et artistique construit sur 10 mille mètres carrés est à côté de vous... tels que court de tennis, Club pour enfants, Patisserie, zone pour animaux de compagnie, atelier d'art, atelier ethnique, atelier de musique, espace de yoga et de remise en forme

De plus, 10 km de sentiers pédestres et cyclables...

Caractéristiques des villas du projet;

4+1 Duplex Villas ont une superficie d'utilisation de 315- 380 mt2 sur un terrain de 800 - 1300 m2. Il y a 4 chambres, 4 salles de bains et dressing, Spa Section - bain turc, sauna, chambre chaude - buanderie, rangement, piscine et parking.

4+1 & 5+1 et 6+1 Triplex Villas ont une superficie d'utilisation de 330m- 470m2 dans un terrain de 900 - 1500 m2. Il ya une section spa supplémentaire - bain turc, sauna, chambre chaude - buanderie, stockage, piscine et parking.

Le manoir a une superficie d'utilisation de 680 mt2 dans un terrain de 5500 m2.

Il y a 6 chambres, 6 salles de bains et dressing, Salon & Hobby, Cave, Spa Section - bain turc, sauna, chambre chaude - buanderie, entrepôt, dépendance indépendante, piscine et parking.

Ce qui reste à vous et à vos proches dans le projet le plus spécial de Bodrum ; Profitez de Bodrum.

Nous vous invitons à participer à ce projet unique en termes de localisation, de nature et d'architecture.

Localisation sur la carte

Bodrum, Turquie
Revue vidéo de villa Bodrum Yalıkavak Marinn

