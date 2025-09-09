  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konyaalti
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı

Konyaalti, Turquie
depuis
$227,205
;
45
Laisser une demande
ID: 27867
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Konyaalti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Chauffage au Sol Dans un Complexe avec Parking Intérieur à Antalya Konyaaltı

Les appartements avec vue sur la montagne et la nature sont situés dans le quartier Hurma du district de Konyaaltı à Antalya. Hurma est l'une des régions les plus prisées d'Antalya, grâce à son emplacement privilégié à proximité de la mer. La célèbre plage de Konyaaltı se trouve également dans ce quartier.

Les appartements à vendre à Antalya Konyaaltı sont à distance de marche des besoins quotidiens. Ils se trouvent également à 2,5 km de la plage de Konyaaltı, à 2,6 km du port de plaisance de Setur Marina, à 2,9 km du téléphérique de Sarısu, à 5,4 km de l'hôpital Olympos, à 13 km de Kaleiçi et à 26,5 km de l'aéroport d'Antalya.

Les appartements avec vue sur la montagne sont situés dans le projet construit sur un terrain de 2 435 m². Il y a des appartements d'une chambre et des options d'appartements de 2 à 3 duplex dans le projet. Le complexe dispose d'installations exclusives telles qu'une piscine, une piscine pour enfants, un ascenseur, un parc pour enfants, un centre de remise en forme, un sauna, une salle de jeux, une salle de billard, des pergolas et un système de caméras de sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les appartements au design moderne disposent d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains et d'un balcon. Les appartements en rez-de-jardin disposent d'un jardin privé, tandis que les appartements en duplex penthouse disposent d'une terrasse.


AYT-04251

Localisation sur la carte

Konyaalti, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,11M
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$495,229
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargicak, Turquie
depuis
$167,482
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$141,267
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Turquie
depuis
$227,205
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Kargicak, Turquie
depuis
$226,693
Options de finition Аvec finition
Photos et vidéos des appartements seront envoyées sur demande.Appartement avec deux chambres (2+1) 85 m2, au 1er mais comme au 3ème étage - 195 000 EUR.Appartement avec deux chambres (2+1) 85 m2, au 2ème mais au 4ème étage - 225 000 EUR vue mer.Appartement avec deux chambres (2+1) 85 m2, au …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Afficher tout Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$200,129
L'année de construction 2026
Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquie
depuis
$261,838
Options de finition Аvec finition
Penthouse meublé avec deux chambres (2+1) de 100 m2 est à vendre.Description du bien :Entièrement meublé 2+1 penthouse.Cuisine américaine-séjour pour des soirées confortables.Deux chambres et salles de bains.Grande terrasse avec vue imprenable sur la montagne.Plafonds hauts de 3 m pour légèr…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller