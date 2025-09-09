  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konyaalti
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı

Konyaalti, Turquie
depuis
$105,951
;
45
Laisser une demande
ID: 27864
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Konyaalti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Chauffage au Sol Dans un Complexe avec Parking Intérieur à Antalya Konyaaltı

Les appartements avec vue sur la montagne et la nature sont situés dans le quartier Hurma du district de Konyaaltı à Antalya. Hurma est l'une des régions les plus prisées d'Antalya, grâce à son emplacement privilégié à proximité de la mer. La célèbre plage de Konyaaltı se trouve également dans ce quartier.

Les appartements à vendre à Antalya Konyaaltı sont à distance de marche des besoins quotidiens. Ils se trouvent également à 2,5 km de la plage de Konyaaltı, à 2,6 km du port de plaisance de Setur Marina, à 2,9 km du téléphérique de Sarısu, à 5,4 km de l'hôpital Olympos, à 13 km de Kaleiçi et à 26,5 km de l'aéroport d'Antalya.

Les appartements avec vue sur la montagne sont situés dans le projet construit sur un terrain de 2 435 m². Il y a des appartements d'une chambre et des options d'appartements de 2 à 3 duplex dans le projet. Le complexe dispose d'installations exclusives telles qu'une piscine, une piscine pour enfants, un ascenseur, un parc pour enfants, un centre de remise en forme, un sauna, une salle de jeux, une salle de billard, des pergolas et un système de caméras de sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les appartements au design moderne disposent d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains et d'un balcon. Les appartements en rez-de-jardin disposent d'un jardin privé, tandis que les appartements en duplex penthouse disposent d'une terrasse.


AYT-04251

Localisation sur la carte

Konyaalti, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,65M
Complexe résidentiel New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Alanya, Turquie
depuis
$163,484
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$822,882
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$3,79M
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Turquie
depuis
$105,951
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$924,039
Complexe résidentiel entouré de verdure, proche du Centre Financier International (le 7ème plus grand du monde) et de la station de métro.Le complexe avec des détails fonctionnels et pratiques: grands balcons, salles de stockage, lieux pour le travail et les loisirs, restaurant, salles de cl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$165,348
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 49 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 30 unitésAppartements avec 2 chambres — 12 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 7 unitésL'acompte est de 40 % et il est po…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Afficher tout Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Quartier résidentiel Luxurious complex with a unique location
Alanya, Turquie
depuis
$448,446
This complex will be located on an area of ​​4,000 square meters, will consist of 6 four-storey blocks and 198 spacious apartments. 1+1 2+1 2+1 duplex 4+1 duplex Area of ​​apartments from 50m² to 194m²   3 large outdoor poolsChildren's swimming poolPlaygroundIndoor heated poolSpaHamamsteam r…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller