  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kartal
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul

Kartal, Turquie
depuis
$454,410
;
14
Laisser une demande
ID: 27740
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    23

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à vendre avec piscine dans un complexe à Kartal, Istanbul

Kartal, situé sur la rive anatolienne d'Istanbul, est un quartier animé qui offre une vue unique sur la mer et les Îles des Princes grâce à sa situation côtière, ainsi que des zones de camping grâce à la forêt d'Aydos, riche en oxygène. Le littoral offre des sentiers pédestres, des parcs, des salles de concert et d'événements, des centres commerciaux et de loisirs, pour un style de vie actif et agréable. Kartal se distingue également par sa proximité avec la gare de Marmaray, les stations de métro, l'embarcadère des ferries et l'aéroport, ainsi que par ses promenades côtières et ses espaces verts.

Les appartements à vendre à Kartal, Istanbul, sont idéalement situés : 50 m du marché le plus proche, 100 m des écoles privées, 200 m du sentier côtier, 750 m de la gare de Marmaray, 2 km du métro, 3 km du centre commercial, 20 km de l’aéroport Sabiha Gökçen, 22 km du tunnel Eurasie et 32 km du pont des Martyrs du 15 Juillet (aussi appelé pont du Bosphore).

Composé de 2 blocs et de 206 unités, le projet comprend des parkings extérieurs et intérieurs, des piscines couvertes et ouvertes, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes d’énergie solaire, des sentiers pédestres, un sauna, un hammam, une cafétéria, une aire de jeux pour enfants, un club social, un jardin commun, un court de tennis, un service de réception, un terrain de basket-ball, un terrain de squash, un concierge, un service de sécurité et des caméras de surveillance.

Les appartements avec vue sur la mer sont équipés d'un ensemble de cuisine intégré, de systèmes avancés de purification de l'eau, d'une baignoire, d'une buanderie, d'une cabine de douche, d'un dressing, d'une salle de bain attenante, d'un système de maison intelligente, d'un système de fenêtres en PVC, d'un balcon, d'une terrasse, d'un système de télévision par satellite central, d'une salle de bain de style Hilton, d'un balcon et d'une porte en acier.


IST-01678

Localisation sur la carte

Kartal, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel
Kargicak, Turquie
depuis
$226,693
Quartier résidentiel One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$120,653
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Didim, Turquie
depuis
$192,555
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$203,942
Immeuble YASAM MARINA
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,890
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul
Kartal, Turquie
depuis
$454,410
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$412,858
Le projet comporte:zones vertes paysagèreszones sportives de plein airSalle de sportcentre de spasauna et bain atempiscine intérieureaire de jeux pour enfantsparking privéAchèvement - 30 décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité École - 3 kmCentre-ville - 40 kmCentre commercial…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$660,572
Une communauté fermée de 4 chambres à coucher en plein cœur d'Istanbul.La beauté de la nature, le style de vie moderne et l'architecture italienne se rencontrent tous en un seul endroit.Espaces verts publics et proximité du lac Bahçeşehir et de la forêt Şamlar, la plus grande de Turquie.Cara…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Oba, Turquie
depuis
$106,773
Oba is a quiet family area of ​​Alanya, ideal for comfortable living with family, recreation, and investment. This object will be located on the territory of 7114 m², it will consist of 5 blocks and 65 apartments of various layouts with a modern design. Distance from the sea is only 2.5 km.,…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller