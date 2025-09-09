  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul

Kartal, Turquie
depuis
$353,168
;
14
ID: 27739
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    23

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à vendre avec piscine dans un complexe à Kartal, Istanbul

Kartal, situé sur la rive anatolienne d'Istanbul, est un quartier animé qui offre une vue unique sur la mer et les Îles des Princes grâce à sa situation côtière, ainsi que des zones de camping grâce à la forêt d'Aydos, riche en oxygène. Le littoral offre des sentiers pédestres, des parcs, des salles de concert et d'événements, des centres commerciaux et de loisirs, pour un style de vie actif et agréable. Kartal se distingue également par sa proximité avec la gare de Marmaray, les stations de métro, l'embarcadère des ferries et l'aéroport, ainsi que par ses promenades côtières et ses espaces verts.

Les appartements à vendre à Kartal, Istanbul, sont idéalement situés : 50 m du marché le plus proche, 100 m des écoles privées, 200 m du sentier côtier, 750 m de la gare de Marmaray, 2 km du métro, 3 km du centre commercial, 20 km de l’aéroport Sabiha Gökçen, 22 km du tunnel Eurasie et 32 km du pont des Martyrs du 15 Juillet (aussi appelé pont du Bosphore).

Composé de 2 blocs et de 206 unités, le projet comprend des parkings extérieurs et intérieurs, des piscines couvertes et ouvertes, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes d’énergie solaire, des sentiers pédestres, un sauna, un hammam, une cafétéria, une aire de jeux pour enfants, un club social, un jardin commun, un court de tennis, un service de réception, un terrain de basket-ball, un terrain de squash, un concierge, un service de sécurité et des caméras de surveillance.

Les appartements avec vue sur la mer sont équipés d'un ensemble de cuisine intégré, de systèmes avancés de purification de l'eau, d'une baignoire, d'une buanderie, d'une cabine de douche, d'un dressing, d'une salle de bain attenante, d'un système de maison intelligente, d'un système de fenêtres en PVC, d'un balcon, d'une terrasse, d'un système de télévision par satellite central, d'une salle de bain de style Hilton, d'un balcon et d'une porte en acier.


IST-01678

Localisation sur la carte

