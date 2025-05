Complexe résidentiel New complex with gardens and a spa center in an exclusive area, Antalya, Turkey

Surplombant l'infini bleu méditerranéen sur les falaises et la splendeur des luxuriantes montagnes vertes Bey, le complexe est le premier projet résidentiel sur Antalya Old Lara Road.

Le complexe se compose de 4 blocs, 112 appartements et 13 magasins, les blocs avant donnent directement sur la mer et embrassent un merveilleux lever et coucher de soleil, tandis que la vue sur la mer dans les blocs arrière est accompagnée par la vie pétillante de la ville.

Caractéristiques

Parking 3 niveaux

zones vertes luxuriantes

Salles de séjour

aire de jeux pour enfants

centre de fitness

sauna

vapeur

salle de massage

Achèvement - Décembre 2025.

Chauffage au sol

Climatisation

Chaudière

Interphone vidéo

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Vieille Lara Road, l'un des quartiers les plus anciens et les plus distingués de la ville, est un centre d'attraction non seulement pour les touristes mais aussi pour les résidents d'Antalya qui préfèrent une vie de luxe avec son emplacement unique qui combine tranquillité et divertissement, facilité de transport et les installations riches qu'il offre.