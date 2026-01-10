Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec garage à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

Thalang
266
3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 1
BOTANIQUE FORESTA – VILLA POOL LUXURYVilla 4 chambres Premium★★★ L'UN DES PLOTS LES PLUS GRA…
$1,38M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 1
BOTANIQUE FORESTA – VILLA POOL LUXURYVilla 4 chambres Premium★★★ L'UN DES PLOTS LES PLUS GRA…
$1,35M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 960 m²
Nombre d'étages 1
🌿🏡LUXURY PRIVATE POOL VILLA 🏡🌿Communauté forestière exclusive, PhuketDécouvrez la vie tropic…
$2,05M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Caractéristiques des propriétés en Thep Krasatti, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
