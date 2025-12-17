Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Studio dans Thalang, Thaïlande
Studio
Thalang, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 5/7
Investir dans des appartements de luxe ! Parfait pour la résidence permanente et la location…
$117,181
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Caractéristiques des propriétés en Thep Krasatti, Thaïlande

Bon marché
Luxe
