  2. Thaïlande
  3. Thep Krasatti
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Thalang, Thaïlande
Condo 1 chambre
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Un complexe résidentiel élégant dans le quartier Thalang d'un développeur thaïlandais avec 1…
$70,379
Caractéristiques des propriétés en Thep Krasatti, Thaïlande

