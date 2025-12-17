Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Thalang
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrain de golf

Appartements près du club de golf à vendre en Thalang, Thaïlande

Choeng Thale
3563
Sakhu
197
Si Sunthon
71
Thep Krasatti
10
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5/9
Appartement à vendre, dans la zone la plus prestigieuse de l'île de Phuket - Laguna.Appartem…
$200,528
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Thalang

penthouses
condos
appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Thalang, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller